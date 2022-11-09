Українцям розповіли, що робити, якщо під час холодів зникне опалення

Як менше витрачати на тепло

Раціонально використовуйте тепло. Якщо в будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт, разом із сусідами зверніться до керуючого (ЖЕК), ОСББ або знайдіть спеціаліста, щоб встановити у квартирах температуру не більше 18 градусів та максимально економічний режим теплоспоживання.

Якщо регулюється опалення, підтримуйте температуру не більше 18 градусів. Зменшуйте температуру в кімнатах, що не використовуються, коли лягаєте спати або йдете з дому.

Підготуйте вікна

Налаштуйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно закривалися і не було протягу.

Встановіть гумові ущільнювачі на вікнах, якщо вони відсутні або пошкоджені і втратили еластичність. Встановіть прозору тепловідбивну плівку на внутрішню частину віконних рам.

Подбайте про утеплення дверей

Утеплюйте ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок. Якщо у вас подвійні вхідні двері, закривайте обидві. Завжди тримайте закритими додаткові двері на вході до під'їзду (тамбурні двері), перевірте наявність доводчика та зверніться до обслуговуючої організації, якщо його немає.

Зменшіть тепловтрати

Тримайте відкриті батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі. Наклейте фольгований екран на стіну за батареєю. Тримайте закртитими всі вікна, у тому числі на балконі або лоджії. Закривайте вікна шторами, ролетами, жалюзі, але тримайте відкриту батарею.

Що робити, якщо опалення зникне?