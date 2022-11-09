Украинцам рассказали, что делать, если во время холодов исчезнет отопление

Как меньше тратить на тепло

Рационально используйте тепло. Если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт, вместе с соседями обратитесь к управляющему (ЖЭК), ОСМД или найдите специалиста, чтобы установить в квартирах температуру не более 18 градусов и максимально экономичный режим теплопотребления.

Если можно регулировать отопление, поддерживайте температуру не более 18 градусов. Уменьшайте температуру в неиспользуемых комнатах, когда ложитесь спать или уходите из дома.

Подготовьте окна

Отрегулируйте фурнитуру окон, чтобы они плотно закрывались и не было сквозняка.

Установите на окнах резиновые уплотнители, если они отсутствуют или повреждены и потеряли эластичность. Установите прозрачную теплоотражающую пленку на внутреннюю часть оконных рам.

Позаботьтесь об утеплении дверей

Утеплите уплотнителем входную дверь по периметру створок. Если у вас двойная входная дверь, закрывайте обе. Всегда держите закрытыми дополнительные двери на входе к подъезду (тамбурные двери), проверьте наличие доводчика и обратитесь в обслуживающую организацию, если его нет.

Уменьшите теплопотери

Держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте фольгированный теплоотражающий экран на стену за батареей. Держите закрытыми все окна, в том числе на балконе или лоджии. Закрывайте на ночь окна шторами, роллетами, жалюзи, но держите открытую батарею.

Что делать, если отопление исчезнет?