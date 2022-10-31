Українцям розповіли, що потрібно зробити одразу після відключення світла

Що робити, якщо вимкнули світло?

Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.

Не використовуйте газові плити для опалення, бо є небезпека отруїтися чадним газом.

Якщо в будинку є ліфт, переконайтеся, що ніхто не застряг.

Завітайте до літніх сусідів і дізнайтеся, чи необхідна їм допомога.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями влади чи ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батареях.

Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза приміщенням та подалі від вікон.

Що потрібно мати вдома на випадок відключення світла

При відключеннях світла під час війни – краще купити заздалегідь такі речі, як: