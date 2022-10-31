Українцям розповіли, що потрібно зробити одразу після відключення світла

31 жовтня Росія знову завдала ракетних ударів по Україні та пошкодила енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього в країні плануються екстрені відключення світла.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли людям, що потрібно зробити, якщо у вас вимикають електроенергію.
Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.
Не використовуйте газові плити для опалення, бо є небезпека отруїтися чадним газом.
Якщо в будинку є ліфт, переконайтеся, що ніхто не застряг.
Завітайте до літніх сусідів і дізнайтеся, чи необхідна їм допомога.
Слідкуйте за офіційними повідомленнями влади чи ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батареях.
Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза приміщенням та подалі від вікон.
При відключеннях світла під час війни – краще купити заздалегідь такі речі, як:
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