Украинцам рассказали, что нужно сделать сразу после отключения света

31 октября Россия вновь нанесла ракетные удары по Украине и повредила критическую инфраструктуру. В результате этого в стране планируются экстренные отключения света.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали людям, что нужно сделать, если у вас выключают электроэнергию.
Выключите из розеток электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения.
Не используйте газовые плиты для обогрева. Есть опасность отравиться угарным газом.
Если в доме есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял.
Посетите пожилых соседей и узнайте, необходима ли им помощь.
Следите за официальными сообщениями власти или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, найдите радио на батарейках.
Если вы используете генератор – установите его вне помещения и подальше от окон.
При отключениях света во время войны - лучше купить заранее такие вещи, как:
Читайте также, где жителям Киева найти бювет, чтобы набрать воду.