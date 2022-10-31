Жителів Києва просять запастися водою: де знайти найближчий бювет

Внаслідок ракетного обстрілу росіянами Київської області 31 жовтня - 80% жителів столиці залишилися без води. Мешканців Києва просять чи купувати воду, чи набирати її у бюветах.

У матеріалі Styler читайте, де знайти найближчу точку з водою.

Червоним кольором позначені бювети, які не працюють через відсутність електрики.

Мер Києва Віталій Кличко порадив городянам запастися водою про всяк випадок, доки роботу водопровідних станцій намагаються відновити. Фахівці роблять все можливе, щоб вода скоріше повернулася до квартир українців.

Після ранкового обстрілу росіянами критичної інфраструктури майже 80% жителів столиці залишилися без води. Біля бюветів вишикувалися величезні черги з бажаючих набрати воду. Таких стовпотворень не спостерігалося давно.

Як ми раніше писали, стало відомо, коли у Києві може з'явитися світло.

Зазначимо, що завдяки ефективній роботі сил ППО попадань Києвом не зафіксовано , але ранковий ворожий обстріл Київської області вплинув на водо- та енергопостачання столиці.