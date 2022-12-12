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Українцям розповіли, що потрібно знати про газовий пальник у квартирі

Фото: Що потрібно знати про газовий пальник вдома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Відключення світла в Україні змусили багатьох українців придбати газові пальники у квартиру, щоб готувати чи розігрівати їжу.

Дуже важливо не лише вибрати правильний пристрій, а й дотримуватись правил безпеки, розповіли в МВС України.

Правила безпеки газових пальників будинку

  • купуйте лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу;
  • дотримуйтесь інструкцій;
  • завжди перевіряйте цілісність балончика із газом;
  • у приміщенні обов'язково має бути вентиляція;
  • не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від високих температур.

Для вибуху газового пальника достатньо трьох умов:

  • Концентрація газу у вибухонебезпечних межах.
  • Зачинене приміщення, де немає витяжки.
  • Джерело займання.

Як правильно користуватися газовим пальником вдома

Перед тим, як запускати пальник, його потрібно прогріти. Для цього візьміть найпростіший у підключенні тип балонів – різьбовий. На нього слід нагвинтити пристрій і почати ним користуватися.

Інші види балончиків приєднаються до пальника за допомогою шланга та різьбового адаптера.

Основою для підключення туристичних пальників до балончиків із газом є редуктор. Саме він послаблює тиск, після чого пристрій нормально працює.

Для того, щоб легко підключати пальник, беріть його з низькою витратою газу.

Не використовуйте максимальний режим вогню. У такому разі велика кількість енергії витрачається марно.

Перед утилізацією балона переконайтеся, що у ньому не залишилося газу. Для цього потрібно їм потрясти, притиснувши до вуха.

Нагадаємо, що у Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон.

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