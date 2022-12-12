Украинцам рассказали, что нужно знать про газовую горелку в квартире

Правила безопасности газовых горелок дома

покупайте только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж;

следуйте инструкциям;

всегда проверяйте целостность баллончика с газом;

в помещении обязательно должна быть вентиляция;

не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.

Для взрыва газовой горелки достаточно трех условий:

Концентрация газа во взрывоопасных пределах.

Запертое помещение, где нет вытяжки.

Источник возгорания.

Как правильно пользоваться газовой горелкой дома

Перед тем как запускать горелку, ее нужно прогреть. Для этого возьмите самый простой в подключении тип баллонов – резьбовый. На него следует навинтить устройство и начать им пользоваться.

Другие виды баллончиков присоединятся к горелке с помощью шланга и резьбового адаптера.

Основой для подключения туристических горелок к баллончикам с газом является редуктор. Именно оно ослабляет давление, после чего устройство нормально работает.

Для того чтобы легко подключать горелку, берите ее с низким расходом газа.

Не используйте максимальный режим огня. В таком случае большое количество энергии тратится впустую.

Перед утилизацией баллона убедитесь, что в нем не осталось газа. Для этого нужно им потрясти, прижав к уху.