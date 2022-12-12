Украинцам рассказали, что нужно знать про газовую горелку в квартире

Отключения света в Украине вынудили многих украинцев приобрести газовые горелки в квартиру, чтобы готовить или разогревать пищу.
Очень важно не только выбрать правильное устройство, но и соблюдать правила безопасности, рассказали в МВД Украины.
Перед тем как запускать горелку, ее нужно прогреть. Для этого возьмите самый простой в подключении тип баллонов – резьбовый. На него следует навинтить устройство и начать им пользоваться.
Другие виды баллончиков присоединятся к горелке с помощью шланга и резьбового адаптера.
Основой для подключения туристических горелок к баллончикам с газом является редуктор. Именно оно ослабляет давление, после чего устройство нормально работает.
Для того чтобы легко подключать горелку, берите ее с низким расходом газа.
Не используйте максимальный режим огня. В таком случае большое количество энергии тратится впустую.
Перед утилизацией баллона убедитесь, что в нем не осталось газа. Для этого нужно им потрясти, прижав к уху.
Напомним, что в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон.