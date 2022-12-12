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Украинцам рассказали, что нужно знать про газовую горелку в квартире

Фото: Что нужно знать про газовую горелку дома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Отключения света в Украине вынудили многих украинцев приобрести газовые горелки в квартиру, чтобы готовить или разогревать пищу.

Очень важно не только выбрать правильное устройство, но и соблюдать правила безопасности, рассказали в МВД Украины.

Правила безопасности газовых горелок дома

  • покупайте только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж;
  • следуйте инструкциям;
  • всегда проверяйте целостность баллончика с газом;
  • в помещении обязательно должна быть вентиляция;
  • не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.

Для взрыва газовой горелки достаточно трех условий:

  • Концентрация газа во взрывоопасных пределах.
  • Запертое помещение, где нет вытяжки.
  • Источник возгорания.

Как правильно пользоваться газовой горелкой дома

Перед тем как запускать горелку, ее нужно прогреть. Для этого возьмите самый простой в подключении тип баллонов – резьбовый. На него следует навинтить устройство и начать им пользоваться.

Другие виды баллончиков присоединятся к горелке с помощью шланга и резьбового адаптера.

Основой для подключения туристических горелок к баллончикам с газом является редуктор. Именно оно ослабляет давление, после чего устройство нормально работает.

Для того чтобы легко подключать горелку, берите ее с низким расходом газа.

Не используйте максимальный режим огня. В таком случае большое количество энергии тратится впустую.

Перед утилизацией баллона убедитесь, что в нем не осталось газа. Для этого нужно им потрясти, прижав к уху.

Напомним, что в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон.

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