Українцям розповіли про правила, яких варто дотримуватись, коли "накриває"

10 жовтня відзначають Всесвітній день ментального здоров’я. Варто знати, як не в простих ситуаціях справлятися з життєвими проблемами та стресами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.
Важливо навчитись дбати про себе. Самодопомога - щоденні вправи, техніки дихання, фізична активність, хобі, прогулянки на природі та догляд за тваринами - допомагає тримати стійкість.
Також варто знайти власне джерело сили та приділяйте увагу тим речам, які вас наповнюють, хоча б кілька годин на день.
До того ж необхідно мінімізувати час за читанням новин та в соцмережах - це аж ніяк не сприяє міцності психіки.
Не соромтесь звертатися по допомогу, якщо відчуваєте, що вас "накриває" і самостійно впоратись ви не маєте сил. Почати можна із сімейного лікаря.
Якщо вам призначили ліки для підтримки ментального здоров’я - важливо їх приймати.
Немає єдиної причини виникнення психічних захворювань. Є низка факторів ризику розвитку психічних захворювань:
Зверніться по професійну допомогу, якщо ви відчуваєте серйозні або тривожні симптоми, які тривають 2 тижні або більше, такі як:
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