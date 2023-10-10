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Українцям розповіли про правила, яких варто дотримуватись, коли "накриває"

Як підтримати психічне здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

10 жовтня відзначають Всесвітній день ментального здоров’я. Варто знати, як не в простих ситуаціях справлятися з життєвими проблемами та стресами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.

Як підтримати психічне здоров’я

Важливо навчитись дбати про себе. Самодопомога - щоденні вправи, техніки дихання, фізична активність, хобі, прогулянки на природі та догляд за тваринами - допомагає тримати стійкість. 

Також варто знайти власне джерело сили та приділяйте увагу тим речам, які вас наповнюють, хоча б кілька годин на день. 

До того ж необхідно мінімізувати час за читанням новин та в соцмережах - це аж ніяк не сприяє міцності психіки. 

Не соромтесь звертатися по допомогу, якщо відчуваєте, що вас "накриває" і самостійно впоратись ви не маєте сил. Почати можна із сімейного лікаря.

Якщо вам призначили ліки для підтримки ментального здоров’я - важливо їх приймати.

Що спричиняє психічні захворювання

Немає єдиної причини виникнення психічних захворювань. Є низка факторів ризику розвитку психічних захворювань:

  • генетичні фактори
  • низький рівень освіти
  • вживання алкоголю та наркотиків
  • нездоровий режим харчування
  • ожиріння та інші метаболічні ризики
  • хронічні захворювання
  • незадоволення власним тілом
  • порушення сну
  • соціальне насильство та жорстокість
  • емоційне, фізичне насильство та зневага
  • вживання психоактивних речовин матір’ю під час вагітності
  • цькування, булінг
  • насильство з боку інтимного партнера
  • раптова втрата близької людини;
  • напружена робота та безробіття
  • несправедливість, дискримінація і соціальне відчуження
  • соціальна, економічна та гендерна нерівність;
  • війна 
  • ускладнення стану здоров’я

Коли звернутися за допомогою

Зверніться по професійну допомогу, якщо ви відчуваєте серйозні або тривожні симптоми, які тривають 2 тижні або більше, такі як:

  • проблеми зі сном
  • порушення апетиту, що призводить до небажаних змін маси тіла
  • труднощі з концентрацією уваги
  • втрата інтересу до речей, які вам зазвичай приносять задоволення
  • нездатність виконувати звичайні повсякденні функції та обов'язки
  • постійне відчуття втоми та втрати енергії
  • думки про смерть чи самогубство

Раніше ми повідомляли, що нічні набіги до холодильника можуть впливати на психічне здоров'я.

Також ми писали про п'ять ознак того, що ваша психіка в небезпеці.

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психиатр