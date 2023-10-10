Украинцам рассказали о правилах, которые следует соблюдать, когда "накрывает"

10 октября отмечается Всемирный день ментального здоровья. Следует знать, как не в простых ситуациях справляться с жизненными проблемами и стрессами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram.
Важно научиться заботиться о себе. Самопомощь - ежедневные упражнения, техники дыхания, физическая активность, хобби, прогулки на природе и уход за животными - помогает держать стойкость.
Также стоит найти собственный источник силы и уделяйте внимание вещам, которые вас наполняют, хотя бы несколько часов в день.
К тому же необходимо минимизировать время за чтением новостей и в соцсетях - это никак не способствует прочности психики.
Не стесняйтесь обращаться за помощью, если чувствуете, что вас "накрывает" и самостоятельно справиться вы не имеете сил. Начать можно с семейного врача.
Если вам назначили лекарства для поддержания ментального здоровья - важно их принимать.
Нет единственной причины возникновения психических заболеваний. Есть ряд факторов риска развития психических заболеваний:
Обратитесь за профессиональной помощью, если вы чувствуете серьезные или тревожные симптомы, которые длятся 2 недели или больше, такие как:
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