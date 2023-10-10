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Украинцам рассказали о правилах, которые следует соблюдать, когда "накрывает"

Как поддержать психическое здоровье (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

10 октября отмечается Всемирный день ментального здоровья. Следует знать, как не в простых ситуациях справляться с жизненными проблемами и стрессами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram.

Как поддержать психическое здоровье

Важно научиться заботиться о себе. Самопомощь - ежедневные упражнения, техники дыхания, физическая активность, хобби, прогулки на природе и уход за животными - помогает держать стойкость.

Также стоит найти собственный источник силы и уделяйте внимание вещам, которые вас наполняют, хотя бы несколько часов в день.

К тому же необходимо минимизировать время за чтением новостей и в соцсетях - это никак не способствует прочности психики.

Не стесняйтесь обращаться за помощью, если чувствуете, что вас "накрывает" и самостоятельно справиться вы не имеете сил. Начать можно с семейного врача.

Если вам назначили лекарства для поддержания ментального здоровья - важно их принимать.

Что вызывает психические заболевания

Нет единственной причины возникновения психических заболеваний. Есть ряд факторов риска развития психических заболеваний:

  • генетические факторы
  • низкий уровень образования
  • употребление алкоголя и наркотиков
  • нездоровый режим питания
  • ожирение и другие метаболические риски
  • хронические заболевания
  • неудовольствие собственным телом
  • нарушение сна
  • социальное насилие и жестокость
  • эмоциональное, физическое насилие и пренебрежение
  • употребление психоактивных веществ матерью во время беременности
  • травля, буллинг
  • насилие со стороны интимного партнера
  • внезапная потеря близкого человека;
  • напряженная работа и безработица
  • несправедливость, дискриминация и социальное отчуждение
  • социальное, экономическое и гендерное неравенство;
  • война 
  • осложнение состояния здоровья

Когда обратиться за помощью

Обратитесь за профессиональной помощью, если вы чувствуете серьезные или тревожные симптомы, которые длятся 2 недели или больше, такие как:

  • проблемы со сном
  • нарушение аппетита, что приводит к нежелательным изменениям массы тела
  • трудности с концентрацией внимания
  • потеря интереса к вещам, которые вам обычно доставляют удовольствие
  • неспособность выполнять обычные повседневные функции и обязанности
  • постоянное чувство усталости и потери энергии
  • мысли о смерти или самоубийстве

Ранее мы сообщали, что ночные набеги к холодильнику могут влиять на психическое здоровье.

Также мы писали о пяти признаках того, что ваша психика в опасности.

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психиатр