Украинцам рассказали о правилах, которые следует соблюдать, когда "накрывает"

Как поддержать психическое здоровье

Важно научиться заботиться о себе. Самопомощь - ежедневные упражнения, техники дыхания, физическая активность, хобби, прогулки на природе и уход за животными - помогает держать стойкость.

Также стоит найти собственный источник силы и уделяйте внимание вещам, которые вас наполняют, хотя бы несколько часов в день.

К тому же необходимо минимизировать время за чтением новостей и в соцсетях - это никак не способствует прочности психики.

Не стесняйтесь обращаться за помощью, если чувствуете, что вас "накрывает" и самостоятельно справиться вы не имеете сил. Начать можно с семейного врача.

Если вам назначили лекарства для поддержания ментального здоровья - важно их принимать.

Что вызывает психические заболевания

Нет единственной причины возникновения психических заболеваний. Есть ряд факторов риска развития психических заболеваний:

генетические факторы

низкий уровень образования

употребление алкоголя и наркотиков

нездоровый режим питания

ожирение и другие метаболические риски

хронические заболевания

неудовольствие собственным телом

нарушение сна

социальное насилие и жестокость

эмоциональное, физическое насилие и пренебрежение

употребление психоактивных веществ матерью во время беременности

травля, буллинг

насилие со стороны интимного партнера

внезапная потеря близкого человека;

напряженная работа и безработица

несправедливость, дискриминация и социальное отчуждение

социальное, экономическое и гендерное неравенство;

война

осложнение состояния здоровья

Когда обратиться за помощью

Обратитесь за профессиональной помощью, если вы чувствуете серьезные или тревожные симптомы, которые длятся 2 недели или больше, такие как: