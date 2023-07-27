Українцям розповіли про помилку, яку роблять всі, коли сімейний лікар у відпустці

Що варто знати

Не варто турбувати свого лікаря у відпустці. Зокрема, якщо питання не термінове - дочекайтесь повернення лікаря.

Однак, якщо ситуація невідкладна - викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103 або самостійно вирушайте до приймального відділення лікарні.

Якщо проблема зі здоров’ям не відноситься до екстрених, але чекати неможливо - зверніться до того лікаря, якого призначено на заміну.

Важливо пам'ятати, що під час відпустки одного лікаря, лікарня забезпечує його заміну іншим. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП. Тож без медичної допомоги людина не залишиться.

Дізнатися про відпустку свого лікаря можна ось яким чином:

з інформації, яка розміщена безпосередньо у центрі чи в амбулаторії, в доступному для пацієнтів місці

з інформації, яка розміщена на веб-сайтах та у соцмережах

з індивідуальних повідомлень від медичного закладу, надісланих тим пацієнтам, які уже записані на прийом

Чи можна звертатися до лікаря у не робочі дні

Будь-яка амбулаторія або поліклініка, де працює ваш сімейний лікар, має чітко визначені години роботи. Сімейні лікарі також приймають пацієнтів у визначені години.

Кожен заклад із надання первинної медичної допомоги має право організовувати порядок прийому пацієнтів на власний розсуд.

До того ж у лікарні можуть створити черговий кабінет для обслуговування населення:

поза годинами прийому пацієнтів сімейними лікарями

у вихідні, святкові та неробочі дні.

Думка, що до сімейного лікаря можна звернутися будь-коли, втому числі і в неробочі дні, є хибною. Сімейний лікар - людина, а не сервіс 24/7.

Чи може лікар надавати особистий номер телефону

Лікарі не зобов’язані надати свій особистий номер мобільного на вимогу пацієнтів із декларацією. Який номер телефону давати пацієнту - власний чи контакт-центру або рецепції (реєстратури), лікар вирішує сам.

Все тому, що медичні послуги, які надають терапевт, педіатр та сімейний лікар, не належать до екстрених.