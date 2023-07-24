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Ось що трапиться з вами, якщо будете щодня пити енергетики

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Понеділок 24 липня 2023 08:01
Ось що трапиться з вами, якщо будете щодня пити енергетики Чи можна часто пити енергетики (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Юрій Габорець

Енергетичні напої дуже популярні в Україні, особливо серед молоді. Вони збадьорюють організм сильніше за каву, а ще прохолодні, солодкі і газовані. Нерідко ними починають зловживати, забуваючи про наслідки.

Що трапиться, якщо пити енергетики щодня? Про це в TikTok розповів лікар Юрій Габорець.

Головний наслідок - ви не зможете без "допінгу"

Медик каже, перше що станеться з вами - це звикання.

Кожного разу треба буде випивати все більшу дозу, щоб кофеїн, який міститься в більшості таких напоїв, подіяв. Дію такого напою ви будете відчувати протягом 2-3 годин.

Як організм реагує на енергетики

Максимальна доза для людини на добу - це 2-3 банки, якщо більше - це вже дуже небезпечно. Навіть при вживанні такої кількості напою щодня ви можете отримати:

  • Виснаження нервової системи

Ви отримаєте дратівливість, тремтіння. За рахунок великої кількості вітамінів групи B виникне слабкість і безсоння.

  • Зношення серця

Через енергетичні напої збільшується частота серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск і серцю треба сильніше качати кров.

  • Садиться підшлункова залоза

В енергетиках багато цукру, що може призвести до предіабету.

  • Психологічне звикання

У людини виникає стан, коли без допінгу вона не може прокинутися і почати щось робити.

Як уникнути звикання

"Енергетики не дають нову енергію, вони беруть її від організму в борг, який треба буде заплатити своїм здоров'ям", - каже Юрій Габорець.

Лікар порекомендував дотримуватися режиму, щоб мати вдосталь сил, а енергетики, на його думку, треба продавати тільки в аптеках.

Раніше медик також розповів, що буде, якщо пити пиво щодня.

Також читайте про наслідки відмови від кави, і чи можна бадьорливий напій пити вагітним жінкам.

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