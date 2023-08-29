Українцям розповіли про міф, який стосується реабілітації: в нього вірять усі

В Україні існує міф, який стосується реабілітації. Багато хто думає, що програма медичних гарантій не покриває реабілітацію пацієнтів із втратою кінцівок і вона платна. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram .

Направити пацієнта на медичну реабілітацію може сімейний або лікуючий лікар.

Програма медичних гарантій включає такі послуги з медичної реабілітації:

Послуги з реабілітації можуть отримати:

Однак, протезування та засоби реабілітації покриваються іншими програмами - за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Важливо, що програма медичних гарантій покриває реабілітацію пацієнтів, незалежно від діагнозу. Тобто, для всіх осіб з обмеженнями повсякденного функціонування.

Як отримати реабілітацію в стаціонарних умовах:

Програма медичних гарантій покриває обстеження пацієнта реабілітаційною командою, складання індивідуального плану лікування, заходи з реабілітації, такі як фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення, протезування-ортезування.

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