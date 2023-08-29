Украинцам рассказали о мифе, касающемся реабилитации: в него верят все

В Украине существует миф о реабилитации. Многие думают, что программа медицинских гарантий не покрывает реабилитацию пациентов с потерей конечностей и она платная. Однако это не совсем так.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Программа медицинских гарантий покрывает обследование пациента реабилитационной командой, составление индивидуального плана лечения, мероприятия по реабилитации, такие как физическая терапия, эрготерапия, терапия речи и речи, протезирование-ортезирование.
В пределах пакета пациент получает:
Как получить реабилитацию в стационарных условиях:
Важно, что программа медицинских гарантий покрывает реабилитацию пациентов вне зависимости от диагноза. То есть для всех лиц с ограничениями повседневного функционирования.
Однако протезирование и средства реабилитации покрываются другими программами - за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.
Услуги по реабилитации могут получить:
Программа медицинских гарантий включает следующие услуги по медицинской реабилитации:
Направить пациента на медицинскую реабилитацию может семейный или лечащий врач.
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