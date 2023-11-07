Українцям розповіли, в якій лікарні можна отримати безкоштовну допомогу при інсульті
В Україні існує багато міфів про першу медичну допомогу при підозрі на інсульт. Багато хто переконаний, що людину з інсультом машина ЕМД має відвезти в будь-яку найближчу лікарню. Однак, це - не зовсім так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.
Що варто знати
Пацієнта з підозрою на інсульт бригада екстреної медичної допомоги не повинна транспортувати до будь-якої найближчої лікарні. Все тому, що там може не бути ані МРТ, ані КТ.
А без них неможливо навіть точно встановити діагноз.
Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на лікування інсульту.
Безоплатна медична допомога при інсульті надається у 229 лікарнях по всій країні. Саме ці лікарні мають договір за пакетом"Медична допомога при гострому мозковому інсульті".
Саме ці лікарні здатні забезпечити роботу в цілодобовому режимі для проведення необхідного обстеження, а також медперсонал відповідної кваліфікації.
Які послуги безкоштовні
Медична допомога при інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій, і є безоплатною. А саме:
- первинний огляд
- нейровізуалізація (комп’ютерна чи магнітно-резонансна томографія)
- анестезія за потреби
- тромболітична терапія (при ішемічному інсульті)
- моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, електрокардіограми
- заходи із вторинної та третинної профілактики захворювання
- реабілітація в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення реабілітації для допомоги у відновному періоді за потреби
Перші симптоми інсульту
На тлі низького або, навпаки, підвищеного артеріального тиску спостерігається:
- раптова слабкість або оніміння руки або ноги, половини особи з помітним "перекосом" (людина не може посміхнутися)
- різке порушення мови або її розуміння (людина не може вимовити навіть просте речення)
- запаморочення, дезорієнтація, втрата рівноваги, порушення координації (людина не може одночасно підняти обидві руки)
- втрата свідомості
- сильний головний біль без видимої причини
Раніше лікарі називали "непримітний симптом", який сигналізує про 9 небезпечних хвороб.
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