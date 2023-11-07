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Українцям розповіли, в якій лікарні можна отримати безкоштовну допомогу при інсульті

Вівторок 07 листопада 2023 12:18
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Українцям розповіли, в якій лікарні можна отримати безкоштовну допомогу при інсульті В яку лікарню мають везти людину з інсультом (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні існує багато міфів про першу медичну допомогу при підозрі на інсульт. Багато хто переконаний, що людину з інсультом машина ЕМД має відвезти в будь-яку найближчу лікарню. Однак, це - не зовсім так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.

Що варто знати

Пацієнта з підозрою на інсульт бригада екстреної медичної допомоги не повинна транспортувати до будь-якої найближчої лікарні. Все тому, що там може не бути ані МРТ, ані КТ.

А без них неможливо навіть точно встановити діагноз.

Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на лікування інсульту.

Безоплатна медична допомога при інсульті надається у 229 лікарнях по всій країні. Саме ці лікарні мають договір за пакетом"Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

Саме ці лікарні здатні забезпечити роботу в цілодобовому режимі для проведення необхідного обстеження, а також медперсонал відповідної кваліфікації.

Які послуги безкоштовні

Медична допомога при інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій, і є безоплатною. А саме:

  • первинний огляд
  • нейровізуалізація (комп’ютерна чи магнітно-резонансна томографія)
  • анестезія за потреби
  • тромболітична терапія (при ішемічному інсульті)
  • моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, електрокардіограми
  • заходи із вторинної та третинної профілактики захворювання
  • реабілітація в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення реабілітації для допомоги у відновному періоді за потреби

Перші симптоми інсульту

На тлі низького або, навпаки, підвищеного артеріального тиску спостерігається:

  • раптова слабкість або оніміння руки або ноги, половини особи з помітним "перекосом" (людина не може посміхнутися)
  • різке порушення мови або її розуміння (людина не може вимовити навіть просте речення)
  • запаморочення, дезорієнтація, втрата рівноваги, порушення координації (людина не може одночасно підняти обидві руки)
  • втрата свідомості
  • сильний головний біль без видимої причини

Раніше лікарі називали "непримітний симптом", який сигналізує про 9 небезпечних хвороб.

Також ми писали про помилку, яку допускають люди із високим тиском.

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