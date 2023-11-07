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Украинцам рассказали, в какой больнице можно получить бесплатную помощь при инсульте

Вторник 07 ноября 2023 12:18
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Украинцам рассказали, в какой больнице можно получить бесплатную помощь при инсульте В какую больницу должны везти человека с инсультом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине существует много мифов о первой медицинской помощи при подозрении на инсульт. Многие убеждены, что человека с инсультом машина ЭМП должна отвезти в любую ближайшую больницу. Однако, это - не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья Telegram.

Что следует знать

Пациента с подозрением на инсульт бригада экстренной медицинской помощи не должна транспортировать в ближайшую больницу. Все потому, что там не может быть ни МРТ, ни КТ.

А без них невозможно даже точно установить диагноз.

Человека с подозрением на острый мозговой инсульт бригада экстренной медицинской помощи должна доставить непосредственно в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на лечение инсульта.

Бесплатная медицинская помощь при инсульте предоставляется в 229 больницах по всей стране. Именно эти больницы имеют договор по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".

Эти больницы способны обеспечить работу в круглосуточном режиме для проведения необходимого обследования, а также медперсонал соответствующей квалификации.

Какие услуги бесплатные

Медицинская помощь при инсульте входит в приоритетные услуги Программы медицинских гарантий, и является бесплатной. А именно:

  • первичный осмотр
  • нейровизуализация (компьютерная или магнитно-резонансная томография)
  • анестезия при необходимости
  • тромболитическая терапия (при ишемическом инсульте)
  • мониторинг клинических, биохимических показателей, уровня электролитов, лабораторных показателей системы гемостаза, электрокардиограммы
  • мероприятия по вторичной и третичной профилактике заболевания
  • реабилитация в остром периоде и перевод пациентов в отделение реабилитации для помощи в восстановительном периоде при необходимости

Первые симптомы инсульта

На фоне низкого или, наоборот, повышенного артериального давления наблюдается:

  • внезапная слабость или онемение руки, или ноги, половины лица с заметным "перекосом" (человек не может улыбнуться)
  • резкое нарушение речи или ее понимание (человек не может произнести даже простое предложение)
  • головокружение, дезориентация, потеря равновесия, нарушение координации (человек не может одновременно поднять обе руки)
  • потеря сознания
  • сильная головная боль без видимой причины

Ранее врачи называли "неприметный симптом", сигнализирующий о 9 опасных болезнях.

Также мы писали об ошибке, которую допускают люди с высоким давлением.

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