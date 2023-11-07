Украинцам рассказали, в какой больнице можно получить бесплатную помощь при инсульте
В Украине существует много мифов о первой медицинской помощи при подозрении на инсульт. Многие убеждены, что человека с инсультом машина ЭМП должна отвезти в любую ближайшую больницу. Однако, это - не совсем так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья Telegram.
Что следует знать
Пациента с подозрением на инсульт бригада экстренной медицинской помощи не должна транспортировать в ближайшую больницу. Все потому, что там не может быть ни МРТ, ни КТ.
А без них невозможно даже точно установить диагноз.
Человека с подозрением на острый мозговой инсульт бригада экстренной медицинской помощи должна доставить непосредственно в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на лечение инсульта.
Бесплатная медицинская помощь при инсульте предоставляется в 229 больницах по всей стране. Именно эти больницы имеют договор по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".
Эти больницы способны обеспечить работу в круглосуточном режиме для проведения необходимого обследования, а также медперсонал соответствующей квалификации.
Какие услуги бесплатные
Медицинская помощь при инсульте входит в приоритетные услуги Программы медицинских гарантий, и является бесплатной. А именно:
- первичный осмотр
- нейровизуализация (компьютерная или магнитно-резонансная томография)
- анестезия при необходимости
- тромболитическая терапия (при ишемическом инсульте)
- мониторинг клинических, биохимических показателей, уровня электролитов, лабораторных показателей системы гемостаза, электрокардиограммы
- мероприятия по вторичной и третичной профилактике заболевания
- реабилитация в остром периоде и перевод пациентов в отделение реабилитации для помощи в восстановительном периоде при необходимости
Первые симптомы инсульта
На фоне низкого или, наоборот, повышенного артериального давления наблюдается:
- внезапная слабость или онемение руки, или ноги, половины лица с заметным "перекосом" (человек не может улыбнуться)
- резкое нарушение речи или ее понимание (человек не может произнести даже простое предложение)
- головокружение, дезориентация, потеря равновесия, нарушение координации (человек не может одновременно поднять обе руки)
- потеря сознания
- сильная головная боль без видимой причины
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