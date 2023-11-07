Украинцам рассказали, в какой больнице можно получить бесплатную помощь при инсульте

В Украине существует много мифов о первой медицинской помощи при подозрении на инсульт. Многие убеждены, что человека с инсультом машина ЭМП должна отвезти в любую ближайшую больницу. Однако, это - не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья Telegram .

Что следует знать

Пациента с подозрением на инсульт бригада экстренной медицинской помощи не должна транспортировать в ближайшую больницу. Все потому, что там не может быть ни МРТ, ни КТ.

А без них невозможно даже точно установить диагноз.

Человека с подозрением на острый мозговой инсульт бригада экстренной медицинской помощи должна доставить непосредственно в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на лечение инсульта.

Бесплатная медицинская помощь при инсульте предоставляется в 229 больницах по всей стране. Именно эти больницы имеют договор по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".

Эти больницы способны обеспечить работу в круглосуточном режиме для проведения необходимого обследования, а также медперсонал соответствующей квалификации.

Какие услуги бесплатные

Медицинская помощь при инсульте входит в приоритетные услуги Программы медицинских гарантий, и является бесплатной. А именно:

первичный осмотр

нейровизуализация (компьютерная или магнитно-резонансная томография)

анестезия при необходимости

тромболитическая терапия (при ишемическом инсульте)

мониторинг клинических, биохимических показателей, уровня электролитов, лабораторных показателей системы гемостаза, электрокардиограммы

мероприятия по вторичной и третичной профилактике заболевания

реабилитация в остром периоде и перевод пациентов в отделение реабилитации для помощи в восстановительном периоде при необходимости

Первые симптомы инсульта

На фоне низкого или, наоборот, повышенного артериального давления наблюдается: