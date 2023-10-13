Лікар назвав "непримітний симптом", який сигналізує про 9 небезпечних хвороб

Багато людей схильні ігнорувати оніміння рук, бо вважають це тимчасовим несерйозним порушенням. Іноді воно дійсно може виникати через тривале статичне положення рук, але це також може сигналізувати і про небезпечні хвороби, які потребують негайного лікування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Чому виникає оніміння рук

Оніміння кисті або інших частин рук можуть виникати з різних причин.

"Часто такі прояви має синдром зап’ясткового каналу або защемлення нервових волокон. Крім того, при тривалому сидінні або сні в одній позі, порушується кровообіг у певних судинах, а деякі нервові закінчення знаходяться під тривалим тиском, що викликає короткочасне оніміння", - пояснює лікар.

Швець ділиться списком хвороб, симптомом яких може бути оніміння рук.

Інсульт

Інсульт трапляється, коли судина, що несе кров до мозку, лопається або закупорюється тромбом.

"Крім оніміння рук або ніг, інсульт може викликати слабкість, сплутаність свідомості, проблеми із зором і мовленням, а також опущення однієї сторони обличчя, але не завжди. Симптоми інсульту виникають раптово і вражають лише одну руку. Якщо є підозра інсульту, треба викликати швидку", - наголошує лікар.

Інфаркт

Хоча інші ознаки серцевого нападу, наприклад, біль у грудях, задишка та холодний піт є більш поширеними, може бути й оніміння або біль у руці (частіше у лівій, але може бути і навпаки).

"Це відчуття зазвичай виникає на внутрішній стороні лівої руки та супроводжується болем у грудях. Якщо є прояви, схожі на симптоми серцевого нападу, негайно телефонуйте до швидкої", - додає Швець.

Зап'ястковий тунельний синдром

Зап’ястковий тунель - це вузький прохід, утворений сполучною тканиною та дрібними кістками на долонній стороні зап’ястя. Через нього проходять сухожилля та серединний нерв.

"Синдром зап’ястного каналу виникає, коли при запаленні або звуженні каналу внутрішній нерв захоплюється або стискається. Іноді це відбувається через постійно повторювані рухи рук і пальців", - каже Швець.

Синдром проявляється поступово. Зазвичай спочатку з’являється оніміння великого пальця та двох пальців поруч. Це також може бути боляче. Далі ви можете відчувати слабкість в руці та навіть впускати речі, які несете.

"Якщо є підозра або підтверджений зап’ястковий тунельний синдром, то варто робити перерви під час повторюваних рухів, щоб руки відпочили. Уникайте дій, які погіршують ваші симптоми, і можна спробувати прикладання холодних компресів, щоб полегшити біль і набряк", - радить медик.

Якщо ці симптоми не зникають і заважають сну чи повсякденним справам, варто піти до лікаря. Він порекомендує, що найкраще зробити: накласти шину, приймати ліки або зробити хірургічне втручання.

"Без лікування синдром зап’ясткового каналу може призвести до постійного пошкодження нервів і м’язів із значними проявами", - застерігає Швець.

Защемлення шийного нерва

Шийна радикулопатія, яку ще називають "защемленням шийного нерва", може виникнути, коли нерв на шиї стискається або подразнюється в області, де він відгалужується від спинного мозку. Це викликає біль, який віддає у плече та/або руку, а також викликає м’язову слабкість і оніміння.

"Защемлення нерва переважно спричиняє травма або надмірне навантаження. Іноді це пов’язано з такими проблемами зі здоров’ям, як артрит, звуження проміжків між кістками хребта або пухлина хребта. При защемленні нерва також можуть бути різкий ниючий або пекучий біль, відчуття поколювання або "голочок", м’язова слабкість у руці", - говорить лікар.

Полегшити стан допоможуть відпочинок і знеболювальні. Якщо за кілька днів симптоми не зникають, варто звернутися до лікаря, який порекомендує шину, бандаж, фізіотерапію, ліки або інші способи лікування.

Цукровий діабет

Тривале підвищення рівню цукру в крові здатне пошкодити нерви та викликати діабетичну нейропатію. У такому випадку оніміння зазвичай виникає в ногах. У рідкісних випадках може бути й в руках.

"Тоді також спостерігаються поколювання або печіння, різкі болі або судоми, підвищена чутливість до дотику - вага одягу або простирадла може викликати біль, м'язова слабкість, втрата рефлексів, особливо в гомілковостопному суглобі, проблеми з рівновагою та координацією, серйозні проблеми зі стопами, такі як виразки, інфекції та біль у кістках і суглобах", - пояснює Швець.

Для лікування діабетичної нейропатії немає конкретних препаратів, тому призначають ліки, які полегшують симптоми. Кращий контроль цукру в крові допоможе уповільнити пошкодження нервів.

Мігрень з аурою

У частини людей напади головного болю (мігрені) можуть супроводжуватися передвістниками чи супутниками мігрені, так званими "аурами", які впливають на зір та інші органи чуття. Оніміння рук може бути однією з таких сенсорних проблем.

"Якщо мігрень з аурою є причиною оніміння рук, симптоми зазвичай починаються протягом години після головного болю і тривають до 60 хвилин. Серед інших симптомів аури - зміни зору або втрата зору, включаючи сліпі плями, бачення зигзагоподібних ліній, спалахів світла або зірок, м'язова слабкість, труднощі з мовленням або пошуком потрібного слова", - говорить Швець.

Якщо знеболювальних недостатньо, лікар може призначити препарати для лікування та профілактики мігрені. При симптомах мігрені з аурою, необхідно звернутися до фахівця, оскільки деякі з них, наприклад проблеми із зором, також є симптомами інсульту або розриву сітківки.

Неврологічні патології

Неврологічні захворювання, такі як розсіяний склероз, також можуть викликати оніміння рук. У таких випадках ще можуть виникати оніміння в ногах, проблеми з мовленням або концентрацією.

Треба звернутися до фахівця, щоб отримати лікування, яке полегшить симптоми і допоможе уповільнити прогресування захворювання.

Побічні ефекти хіміотерапії

Деякі типи хіміотерапії раку можуть спричинити пошкодження нервів, що призводить до оніміння або поколювання та болю в руках, ногах, пальцях рук, ніг або інших частинах тіла.

"Це нормальний побічний ефект деякої хіміотерапії, але якщо він заважає виконувати повсякденні справи, варто поговорити зі своїм лікарем. Після хіміотерапії може знадобитися до 2 років, щоб самопочуття відновилося", - каже Швець.

Порушений рівень вітамінів

Порушення чутливості шкіри рук і оніміння може бути проявом недостатнього надходження низки вітамінів групи В.

"Результати дослідження також встановлюють асоціацію подібних проявів із зниженням рівню вітаміну D. Після виключення всіх перерахованих вище причин появи оніміння рук, лікар може запропонувати прийом комплексу вітамінів В, або вітаміну D, якщо його рівень нижче норми", - говорить лікар.