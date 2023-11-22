Українцям розповіли, які з продуктів подорожчають узимку

Перед новорічними святами в Україні ціни на продукти можуть підскочити. На сьогодні у супермаркетах подорожчали основні види м'яса та яйця, а ціни на крупи - навпаки, впали.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на "24 канал".
В Інституті аграрної економіки повідомили, що ціни на ходові продукти харчування можуть змінитись у зимові місяці. Так, можливо доведеться забути про дешеву цибулю та яйця.
За словами провідної наукової співробітниці інституту Наталії Копитець, станом на 1 листопада 2023 року яловичина, свинина та м'ясо птиці у продуктових супермаркетах подорожчали на 2,4% - 35,1% порівняно з 1 листопада 2022 року.
"Однак різні види м'яса подорожчали по-різному. Найменше за рік - подорожчала курятина, а найбільше - свинина та сало. Яловичина - гуляш та ребра - за цей період додала в ціні на 13,8 - 16,5%", - розповіла експерт.
Вчені Інституту аграрної економіки вважають, що передумов для подальшого подорожчання немає.
Якщо говорити про крупи - то вони продовжують дешевшати. Про це повідомила вчена Світлана Черемісіна.
Експерт Інна Сало прогнозує подорожчання овочів вже після новорічних свят.
"На формування вартості овочів впливають насамперед обсяги їх товарної пропозиції, платоспроможний попит населення, а також вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне", - сказала вона.
Старша наукова співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Пашко нагадала, що на ціну яєць впливає продуктивність курей-несучок, вихід на ринок продукції господарств населення, наближення новорічних чи великодніх свят.
Як ми раніше писали, в Україні різко подорожчав популярний сільський продукт.
Нагадаємо, що в Україні стрімко падає в ціні фрукт, який купують усі.