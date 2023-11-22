Украинцам рассказали, какие из продуктов подорожают зимой

Перед новогодними праздниками в Украине цены на продукты могут подскочить. На сегодня в супермаркетах подорожали основные виды мяса и яйца, а цены на крупы - наоборот, упали.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "24 канал".
В Институте аграрной экономики сообщили, что цены на ходовые продукты питания могут измениться в зимние месяцы. Так, возможно придется забыть о дешевом луке и яйцах.
По словам ведущей научной сотрудницы института Наталии Копытец, по состоянию на 1 ноября 2023 года говядина, свинина и мясо птицы в продуктовых супермаркетах подорожали на 2,4% - 35,1% по сравнению с 1 ноября 2022 года.
"Однако разные виды мяса подорожали по-разному. Меньше всего за год - подорожала курятина, а больше всего - свинина и сало. Говядина - гуляш и ребра – за этот период прибавила в цене на 13,8 - 16,5 %", - рассказала эксперт.
Ученые Института аграрной экономики считают, что предпосылок для дальнейшего подорожания нет.
Если говорить о крупах - то они продолжают дешеветь. Об этом сообщила ученая Светлана Черемисина.
Эксперт Инна Сало прогнозирует удорожание овощей уже после новогодних праздников.
"На формирование стоимости овощей влияют, прежде всего, объемы их товарного предложения, платежеспособный спрос населения, а также стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо", - сказала она.
Старшая научная сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Пашко напомнила, что на цену яиц влияет производительность кур-несушек, выход на рынок продукции хозяйств населения, приближение новогодних или пасхальных праздников.
Как мы ранее писали, в Украине резко подорожал популярный "сельский" продукт.
Напомним, что в Украине стремительно падает в цене фрукт, который покупают все.