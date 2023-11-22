Украинцам рассказали, какие из продуктов подорожают зимой

Что будет с ценами на продукты зимой

В Институте аграрной экономики сообщили, что цены на ходовые продукты питания могут измениться в зимние месяцы. Так, возможно придется забыть о дешевом луке и яйцах.

По словам ведущей научной сотрудницы института Наталии Копытец, по состоянию на 1 ноября 2023 года говядина, свинина и мясо птицы в продуктовых супермаркетах подорожали на 2,4% - 35,1% по сравнению с 1 ноября 2022 года.

"Однако разные виды мяса подорожали по-разному. Меньше всего за год - подорожала курятина, а больше всего - свинина и сало. Говядина - гуляш и ребра – за этот период прибавила в цене на 13,8 - 16,5 %", - рассказала эксперт.

Ученые Института аграрной экономики считают, что предпосылок для дальнейшего подорожания нет.

Если говорить о крупах - то они продолжают дешеветь. Об этом сообщила ученая Светлана Черемисина.

Что будет с ценами на овощи

Эксперт Инна Сало прогнозирует удорожание овощей уже после новогодних праздников.

"На формирование стоимости овощей влияют, прежде всего, объемы их товарного предложения, платежеспособный спрос населения, а также стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо", - сказала она.

Цены на яйца будут расти

Старшая научная сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Пашко напомнила, что на цену яиц влияет производительность кур-несушек, выход на рынок продукции хозяйств населения, приближение новогодних или пасхальных праздников.