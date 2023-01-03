Українцям розповіли, які продукти можна передавати військовим на передову (список)

Які харчі варто передавати на фронт

"У сухпайках Збройних сил бракує рослинної їжі, сильний недобір садовини, городини. Тому корисно передавати сушені яблука, груші, гарбузове насіння, кашу пшеничну з цибулею, морквою, пастернаком, сушеними гарбузами, печерицями, зеленину, дріжджові пластівці. Так допоможете людині добрати клітковини й покращити мікрофлору кишківника", - розповідає експертка.

За її словами, саме клітковина утворює вітамін К. Він потрібен для адекватного згортання крові - а це на війні принципово.

"Коли мікрофлора в порядку, в нас значно менший рівень неспецифічного запалення, краще працює імунна система. Тому їжа, багата на клітковину, годуватиме мікрофлору, а та вироблятиме допоміжні амінокислоти, підтримуватиме імунну систему та здатність до відновлення", - наголошує Озерна.

Дарія радить передавати на фронт усі сухофрукти й каші із сушеними овочами та дріжджовими пластівцями. Там клітковина різних типів.

"В армійських сухпайках замало вітамінів. Дослідження показують, що в усіх військових, навіть в американських морських котиків та у військ НАТО під час кількамісячних спецоперацій виникає брак вітамінів. Особливо в жінок. У них спостерігається критична нестача заліза та фолієвої кислоти. В жінок є ризик розвитку анемії, навіть без поранень. Тому військовим потрібне поповнення раціону поживними речовинами", - говорить Озерна.

Також додає, що фруктове желе, яке входить у сухпайки, дає менше чверті денної дози вітаміну С. А інших продуктів, звідки його можна отримати, у раціоні військових нема.

"Без вітаміну С кров буде погано згортатися, зуби хитатимуться, не гоїтимуться рани. Солдатам потрібні фолієва кислота, вітамін D у великих дозах. Бо вони постійно в закритому одязі, у сховищах. Їм потрібна риба, рибні консерви, горіхи - бо це джерело поліненасичених жирних кислот. Та будь-які мінімальні омега-3. Цих речовин у їхньому раціоні немає, там тільки рафінована соняшникова олія. А в ній практично немає омега-3 кислот. Тому варто передавати різноманітні горіхи, але не солені", - пояснює експертка.

Озерна наголошує, що було б добре, якби військовим видавали вітаміни у вигляді пігулок.

"Таблеток із вітамінами, клітковиною, жирними кислотами в українських сухпайках немає. Тому їх треба передавати з тилу. Для мене було прикре відкриття, що в російському сухпайку є пігулка з вітамінами", - каже Дарія.

Додає, що в раціоні українських військових не вистачає вітамінів В1 і В6, В9. Тому радить передавати їм горіхи й рибні консерви, щоб поповнити організм корисними речовинами.

"Варто передавати білкову їжу. Це може бути навіть сумплементація білком для атлетів. Ця речовина суха, компактна, і її можна з'їсти. Або протеїнові батончики. Але вони не мають бути надто солодкі, бо зуби - то теж слабке місце у військових. Тому передавайте мультивітаміни, щоб їх було зручно приймати", - говорить експертка.