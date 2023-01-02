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Українські військові отримають додаткові виплати: подробиці

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Понеділок 02 січня 2023 13:06
Українські військові отримають додаткові виплати: подробиці Фото: українські військові отримають додаткові виплати (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З 1 січня набрав чинності закон, який встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям зі званням Героя України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про грошове забезпечення окремих категорій громадян та заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Відповідно до закону, запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:

  • в розмірі трьох мінімальних заробітних плат - особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (20 100 грн);
  • у розмірі двох мінімальних заробітних плат - лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (13 400 грн);
  • у розмірі однієї мінімальної заробітної плати - кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

До того ж, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної зарплати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів.

Додамо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2684 гривень.

Нагадаємо, в Україні може з'явитись ще одна виплата для захисників під час воєнного стану.

Окрім того, у Пенсійному фонді розповіли, що буде зі стажем бійців, які опинились в полоні.

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