Украинцам рассказали, какие продукты можно передавать военным на передовую (список)

Какие продукты следует передавать на фронт

"В сухпайках Вооруженных сил не хватает растительной пищи, сильный недобор фруктов, овощей. Поэтому полезно передавать сушеные яблоки, груши, тыквенные семена, кашу пшеничную с луком, морковью, пастернаком, сушеными тыквами, шампиньонами, зелень, дрожжевые хлопья. Так поможете человеку подобрать клетчатки и улучшить микрофлору кишечника", - рассказывает эксперт.

По ее словам, именно клетчатка образует витамин К. Он нужен для адекватного свертывания крови - а это на войне принципиально.

"Когда микрофлора в порядке, у нас значительно меньший уровень неспецифического воспаления, лучше работает иммунная система. Поэтому еда, богатая клетчаткой, будет кормить микрофлору, а производить вспомогательные аминокислоты, поддерживать иммунную систему и способность к восстановлению", - отмечает Озерная.

Дарья советует передавать на фронт все сухофрукты и каши с сушеными овощами и дрожжевыми хлопьями. Там клетчатка разных типов.

"В армейских сухпайках мало витаминов. Исследования показывают, что у всех военных, даже у американских морских котиков и у войск НАТО во время нескольких месяцев спецопераций возникает нехватка витаминов. Особенно у женщин. У них наблюдается критическая нехватка железа и фолиевой кислоты. У женщин есть риск развитию анемии, даже без ранений. Поэтому военным нужно пополнение рациона питательными веществами", - говорит Озерна.

Также добавляет, что фруктовое желе, входящее в сухпайки, дает менее четверти дневной дозы витамина С. А других продуктов, откуда его можно получить, в рационе военных нет.

"Без витамина С кровь будет плохо сворачиваться, зубы будут шататься, не заживать раны. Солдатам нужны фолиевая кислота, витамин D в больших дозах. Потому что они постоянно в закрытой одежде, в бомбоубежищах. Им нужна рыба, рыбные консервы, орехи - потому что это источник жирных кислот. И любые минимальные омега-3. Этих веществ в их рационе нет, там только рафинированное подсолнечное масло. А в нем практически нет омега-3 кислот. Поэтому следует передавать разнообразные орехи, но не соленые", - объясняет эксперт.

Озерная подчеркивает, что было бы хорошо, если бы военным выдавали витамины в виде таблеток.

"Таблеток с витаминами, клетчаткой, жирными кислотами в украинских сухпайках нет. Поэтому их нужно передавать с тыла. Для меня было досадное открытие, что в российском сухпайке есть таблетка с витаминами", - говорит Дария.

Добавляет, что в рационе украинских военных не хватает витаминов В1 и В6, В9. Поэтому советует передавать им орехи и рыбные консервы, чтобы восполнить организм полезными веществами.

"Следует передавать белковую пищу. Это может быть даже сумплементация белком для атлетов. Это вещество сухое, компактное, и его можно съесть. Или протеиновые батончики. Но они не должны быть слишком сладки, потому что зубы - тоже слабое место у военных. Поэтому передавайте мультивитамины, чтобы их было удобно принимать", - говорит эксперт.