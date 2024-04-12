UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям розповіли, які ІТ-спеціалісти потрібні у ЗСУ та як отримати роботу

ЗСУ потрібні різні ІТ-спеціалісти (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Збройні сили України потребують у своїх лавах професіоналів з різних сфер. Зокрема - й ІТ-спеціалістів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на LinkedIn консультанта з рекрутингу та кар'єрного розвитку Романа Кушнарьова розповідає, яку саме роботу в ЗСУ можуть знайти українські айтішники.

Потреба в яких спеціалістах існує

Роман Кушнарьов розповів, що якийсь час тому робив допис про пошук ІТ-фахівців до новоствореного технологічного підрозділу в ЗСУ (на прохання колеги, яка допомагає українській армії з рекрутингом).

"Тоді йшлося лише про тих, хто вже в армії, бо було важко контролювати процес мобілізації, щоб цивільні, які хотіли б долучитися, могли потрапити саме в цей підрозділ", - уточнив він.

Чоловік додав, що тепер вирішив створити допис для цивільних, які хотіли б вступити до лав ЗСУ й виконувати задачі по своєму профілю.

Згідно з інформацією рекрутера, нині у ЗСУ існує велика потреба в таких ІТ-спеціалістах:

  • Business Analysts
  • Data Engineers
  • ML Engineers
  • Embedded Engineers
  • Cyber Security Engineers
  • Project Managers
  • Product Managers

Основні вимоги, задачі та умови

Консультант розповів, що основні вимоги у подібних вакансіях - щонайменше три роки досвіду по одному із вказаних профілів.

При цьому основні задачі - робота над інформаційними системами для армії.

"Йдеться як про програмні продукти, так і апаратні рішення", - уточнив Кушнарьов.

Крім того, він опублікував основні умови такої роботи:

  • мобілізація до кінця воєнного стану
  • служба у місті Київ (варіанту працювати віддалено немає)
  • грошове забезпечення - відповідно до звання (без бойових надбавок та доплат)

Для мобілізації та отримання роботи необхідно пройти так званий рекрутерський прискрін, загальне технічне, а також проектне інтерв'ю.

"Мобілізуватися можуть і чоловіки, і жінки", - уточнив Роман.

Він додав, що зацікавлені особи можуть писати йому у приватні повідомлення.

"Майте на увазі - зацікавленість у цій можливості не означає автоматичної мобілізації", - підсумував чоловік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як роботодавці мотивують українських айтівців залишатися в компанії.

Читайте також про рекрутинг до ЗСУ - як це працює, які є вакансії та скільки платять.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніРобота в Україні