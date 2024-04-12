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Украинцам рассказали, какие ІТ-специалисты нужны в ВСУ и как получить работу

ВСУ нужны разные ІТ-специалисты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В рядах Вооруженных сил Украины нужны профессионалы из разных сфер. В том числе - и ІТ-специалисты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на LinkedIn консультанта по рекрутингу и карьерному развитию Романа Кушнарева рассказывает, какую работу в ВСУ могут найти украинские айтишники.

Потребность в каких специалистах существует

Роман Кушнарев рассказал, что некоторое время назад делал публикацию о поиске ІТ-специалистов в новое технологическое подразделение в ВСУ (по просьбе коллеги, которая помогает украинской армии с рекрутингом).

"Тогда речь шла только о тех, кто уже в армии, потому что было трудно контролировать процесс мобилизации, чтобы граждане, желающие присоединиться, могли попасть именно в это подразделение", - уточнил он.

Мужчина добавил, что теперь решил создать публикацию для гражданских, которые хотели бы вступить в ряды ВСУ и выполнять задачи по своему профилю.

Согласно информации рекрутера, сейчас в ВСУ существует большая потребность в таких ІТ-специалистах:

  • Business Analysts
  • Data Engineers
  • ML Engineers
  • Embedded Engineers
  • Cyber Security Engineers
  • Project Managers
  • Product Managers

Основные требования, задачи и условия

Консультант рассказал, что основные требования в подобных вакансиях - по меньшей мере три года опыта по одному из указанных профилей.

При этом основные задачи - работа над информационными системами для армии.

"Речь идет как о программных продуктах, так и аппаратных решениях", - уточнил Кушнарев.

Кроме того, он опубликовал основные условия такой работы:

  • мобилизация до конца военного положения
  • служба в городе Киев (варианта работать удаленно нет)
  • денежное довольствие - в соответствии со званием (без боевых надбавок и доплат)

Для мобилизации и получения работы необходимо пройти так называемый рекрутерский прескрин, общее техническое, а также проектное интервью.

"Мобилизироваться могут и мужчины, и женщины", - уточнил Роман.

Он добавил, что заинтересованные лица могут писать ему в приватные сообщения.

"Имейте в виду - заинтересованность в этой возможности не означает автоматическую мобилизацию", - подытожил мужчина.

Напомним, ранее мы рассказывали, как работодатели мотивируют украинских айтишников оставаться в компании.

Читайте также о рекрутинге в ВСУ - как это работает, какие вакансии есть и сколько платят.

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