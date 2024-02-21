Українцям розповіли, як вибрати правильний лічильник, щоб не переплачувати за газ

Які бувають лічильники

Мембранні (камерні) лічильники - це найпопулярніша побутова модель. Вона легка в монтажі, безпечна та стійка до зношування. Ще одна перевага - низька ціна на пристрій. Проте ці прилади чутливі до низьких температур і створюють сторонній шум при роботі. Через вплив холоду лічильник може вести неточний облік спожитого газу.

Роторні лічильник - вони менші та дешевші за попередній варіант, але не популярні серед користувачів. Ці пристрої чутливі до домішок газу, які можуть забруднювати механізм. А ще вони шумлять і є вибухонебезпечними.

Електронні лічильники - вони компактні, точно вимірюють спожитий газ, легкі у встановленні і не створюють багато шуму при роботі. Недоліком цього пристрою є його ціна, він дорожчий за два попередні варіанти, а також його складно ремонтувати.

Смартлічильники - ці прилади поєднують лічильник та електронний модуль з Wi-Fi модемом. Вони автоматично передають показники оператору, точно і вчасно виявляють втрату газу.

Що врахувати при виборі лічильника

Перш за все споживачам слід враховувати сторону, з якої до будинку чи квартири під’єднуватиметься газ. Відповідно, треба купувати моделі з лівим чи правим підключенням. Інакше пристрій встановлять у неправильному положенні й знімати показання вам буде незручно.

Також треба порахувати кількість приладів, що працюють на газу. А вже відштовхуючись від цього, вибирати лічильник за пропускною спроможністю.

При цьому у Нафтогазі наголошують, що перед покупкою приладу обліку слід звернутися до представника вашого оператора газорозподільних мереж, щоб отримати детальну консультацію.

Якою має бути пропускна спроможність приладу і типорозмір

Для квартир і будинків споживачам достатньо буде установити побутовий лічильник із пропускною спроможністю до 6 куб. м/год.

Порахуйте скільки газових приладів у вас вдома і яку кількість газу вони разом споживатимуть за годину. Цю інформацію можна перевірити в інструкції до техніки. Використовуючи ці дані, виберіть відповідний прилад за показниками із таблиці.

Як вибрати лічильник (скриншот)

Додамо, що в середньому лічильник служать 20-25 років за ідеальних умов без впливу негативних факторів. Періодично прилад треба здавати на повірку. Залежно від класу лічильника вона здійснюється один раз на 2 або 8 років, згідно з чинним законодавством.