Украинцам рассказали, как выбрать правильный счетчик, чтобы не переплачивать за газ

Какие бывают счетчики

Мембранные (камерные) счетчики - это самая популярная бытовая модель. Она легка в монтаже, безопасна и устойчива к износу. Еще одно преимущество - низкая цена на устройство. Однако эти приборы чувствительны к низким температурам и создают посторонний шум при работе. Из-за воздействия холода счетчик может вести неточный учет потребленного газа.

Роторные счетчики - они меньше и дешевле предыдущего варианта, но не популярны среди пользователей. Эти устройства чувствительны к примесям газа, которые могут загрязнять механизм. А еще они шумят и взрывоопасны.

Электронные счетчики - они компактны, точно измеряют потребленный газ, легки в установке и не создают много шума при работе. Недостатком этого устройства является его цена, оно дороже двух предыдущих вариантов, а также его сложно ремонтировать.

Смартсчетчики - эти приборы совмещают счетчик и электронный модуль с Wi-Fi модемом. Они автоматически передают показатели оператору, точно и своевременно обнаруживают потерю газа.

Что учесть при выборе счетчика

Прежде всего потребителям следует учитывать сторону, с которой к дому или квартире будет подключаться газ. Соответственно нужно покупать модели с левым или правым подключением. Иначе устройство будет установлено в неправильном положении и снимать показания вам будет неудобно.

Также нужно посчитать количество приборов, работающих на газе. А уже отталкиваясь от этого, выбирать счетчик по пропускной способности.

При этом в Нафтогазе отмечают, что перед покупкой прибора следует обратиться к представителю вашего оператора газораспределительных сетей, чтобы получить подробную консультацию.

Какая должна быть пропускная способность прибора и типоразмер

Для квартир и домов потребителям будет достаточно установить бытовой счетчик с пропускной способностью до 6 куб. м/час.

Посчитайте сколько газовых приборов у вас дома и какое количество газа они будут вместе потреблять за час. Эту информацию можно проверить в инструкции к технике. Используя эти данные, выберите подходящий прибор за показателями из таблицы.

Как выбрать счетчик (скриншот)

Добавим, что в среднем счетчики служат 20-25 лет при идеальных условиях без влияния негативных факторов. Периодически прибор нужно сдавать на поверку. В зависимости от класса счетчика она производится один раз в 2 или 8 лет, согласно действующему законодательству.