Українцям розповіли, як отримати е-рецепт на антибіотики: важливі нюанси

Що варто знати

У всьому світі одним з основних інструментів стримування антибіотикорезистентності є рецептурне призначення ліків та їх відпуск в аптеках. Одним зі зручних інструментів забезпечення рецептурного обігу антибактеріальних ліків є електронний рецепт.

Тому в Україні з серпня минулого року відпуск антибіотиків здійснюється за е-рецептом.

Важливо пам'ятати, що пацієнт може сам обрати, який тип рецепта є для нього зручнішим - електронний чи паперовий.

Як отримати е-рецепт на ліки

Рішення щодо призначення рецептурних ліків приймає лише лікар. Тому, щоб отримати рецепт на рецептурний препарат, необхідно звернутися до лікарні.

Якщо ви обрали електронний рецепт, то лікар сформує е-рецепт в ЕСОЗ, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.

Після цього ви отримаєте смс-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом. Якщо під час реєстрації ви обрали метод автентифікації не за телефоном, а за документами, лікар роздрукує вам інформаційну довідку, яка міститиме необхідні реквізити.

Фахівці зазначили, що кожен пацієнт має право отримати інформаційну довідку. Якщо вам вона потрібна - скажіть про це лікарю.

Знайти аптеку, яка відпускає ліки за електронним рецептом, можна за посиланням.

Необхідно пам'ятати, що придбати ліки за електронним рецептом в аптеці можна протягом 90 днів.

Зокрема, якщо вам призначено ліки на пільгових умовах чи за програмами реімбурсації, то строк таких рецептів складає 30 днів, а для наркотичних (психотропних) ліків - 10 днів.

Що потрібно вказати для отримання ліків

Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс чи інформаційної довідки - номер рецепта та код.

Після цього фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину у визначеному дозуванні та формі випуску, що призначив вам лікар. Так ви зможете обрати ліки відповідно до вашого бюджету.

У МОЗ зазначили, що аптеки, що перебувають у зоні проведення бойових дій або в тимчасовій окупації, зможуть і надалі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.