С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь: список
О несовместимости алкоголя с антибиотиками, известно каждому. Однако настолько ли это категорично и могут ли быть исключения?
Читайте об этом ниже в нашем материале Styler.
После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим лишь с такими антибиотиками. В списке ниже названия действующего вещества, а не препарата (он может называться иначе, но в инструкции будет указано именно такое действующее (активное) вещество):
- цефамандол,
- цефоперазон,
- цефотетан,
- хлорамфеникол,
- гризеофульвин,
- изониазид,
- метронилназол,
- нитрофурантоин,
- сульфаметоксазол,
- сульфаквазол,
- линезолид,
- доксициклин.
Сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. Происходит это потому, что эти лекарства, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты.
Остальные антибиотики не имеют строгих противопоказаний в отношении алкоголя. Тем не менее врачи советуют от них воздержаться. Ведь инфекционные болезни, лихорадка, головная боль и алкоголь - не слишком здоровая комбинация.
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