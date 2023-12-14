UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям розповіли, як обрати справжню та якісну червону ікру

Як вибрати якісну ікру на Новий рік (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

До новорічних та різдвяних свят залишилось дуже мало часу. Господині вже почали активно планувати покупки до святкового столу. Тому варто знати, як купити якісну червону ікру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Держпродспоживслужби.

Місце продажу

Варто надавати перевагу великим торговельним мережам, в яких вірогідність натрапити на підробку є мінімальною.

Великі супермаркети можуть забезпечити правильні умови зберігання (за температури від -4 до -8 °) та слідкують за терміном придатності харчових продуктів.

Пакування 

Експерти радять краще купувати ікру в скляній місткості, оскільки в ній не відбуваються процеси окислення. Також є змога оцінити зовнішній вигляд продукту.

Можна взяти баночку в руки та потрясти, якщо всередині булькає, то краще не купувати.

Також варто звернути увагу на кришку, вона не має проминатися під натиском пальців або бути роздутою.

Обов'язково зверніть увагу на маркування, кришка повинна бути проштампована зсередини, якщо ж цифри втиснуті всередину - ймовірно перед вами підробка!

Дата виробництва

Експерти кажуть, що видобуток червоної ікри ведеться в липні-серпні. Якщо на кришці вказано будь-який інший місяць виробництва, це може означати, що солили морожену ікру.

Склад

Варто купувати ікру першого сорту, це гарантія того, що в банці буде ікра одного виду риби. Кількість солі не повинна перевищувати 5-6 %.

Зовнішній вигляд 

Справжня якісна ікра повинна бути розсипчастою, мати ядро, бути однорідного кольору та з легким рибним ароматом.

Штучну ікру виготовляють з желатину або водоростей, вона жорстка, не має ядра, відрізняється сильним риб'ячим запахом.

Перевірити ікру на справжність можна за допомогою окропу, якщо кинути кілька ікринок в гарячу воду - штучна ікра розчиниться.

Читайте РБК-Україна в Google News
продуктиикра