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Украинцам рассказали, как выбрать настоящую и качественную красную икру

Как выбрать качественную икру на Новый год (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

До новогодних и рождественских праздников осталось очень мало времени. Хозяйки уже начали активно планировать покупки к праздничному столу. Поэтому следует знать, как купить качественную красную икру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Госпродпотребслужбы.

Место продаж

Следует отдавать предпочтение крупным торговым сетям, в которых вероятность натолкнуться на подделку минимальна.

Большие супермаркеты могут обеспечить правильные условия хранения (при температуре от -4 до -8°) и следят за сроком годности пищевых продуктов.

Упаковка

Эксперты советуют лучше покупать икру в стеклянной емкости, поскольку в ней не происходят процессы окисления. Также можно оценить внешний вид продукта.

Можно взять баночку в руки и потрясти, если внутри булькает, то лучше не покупать.

Также следует обратить внимание на крышку, она не должна проходить под нажимом пальцев или быть раздутой.

Обязательно обратите внимание на маркировку, крышка должна быть проштампована изнутри, если же цифры вдавлены внутрь - вероятно перед вами подделка!

Дата производства

Эксперты говорят, что видобуток красной икры ведется в июле-августе. Если на крышке указан другой месяц производства, это может означать, что солили мороженую икру.

Состав

Следует покупать икру первого сорта, это гарантия того, что в банке будет икра одного вида рыбы. Количество соли не должно превышать 5-6%.

Внешний вид

Настоящая качественная икра должна быть рассыпчатой, иметь ядро, однородного цвета и с легким рыбным ароматом.

Искусственную икру изготовляют из желатина или водорослей, она жесткая, не имеет ядра, отличается сильным рыбьим запахом.

Проверить икру на подлинность можно с помощью кипятка, если бросить несколько икринок в горячую воду - искусственная икра растворится.

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