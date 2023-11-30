Українцям розповіли, як лікувати застуду та не витратити всі заощадження

Комусь лікування ГРВІ та застуди обходяться в тисячі гривень, а комусь майже нічого не вартує. Справа не в ускладненнях, а в тому, що тема лікування ГРВІ охоплена купою міфів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорон здоров'я України.
Фахівці кажуть, що немає доказових дієвих препаратів, які лікують респіраторні віруси. Єдине, від чого допоможуть позбавитись пігулки при ГРВІ - це від ваших грошей.
При лікуванні ГРВІ лікарі радять дотримуватись таких рекомендацій:
Варто знати про червоні прапорці, коли все ж слід показатись лікарю:
Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію - пульсоксиметр варто таки мати. Норма від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.
Частіше вмивайтеся і мийте руки з милом (процес повинен займати від 15 до 30 секунд), а якщо такої можливості немає, користуйтеся дезинфікуючим гелем. Ще варто зробити щеплення проти грипу, який часом викликає схожі з ГРВІ симптоми.
Якщо був прямий контакт з хворим, ймовірність зараження залежить від тривалості проведеного з ним часу та імунної системи здорової людини.
Кожен вірус має своє "час" циркуляції в організмі - завчасно симптоми не пройдуть, але постільний режим, рясне пиття теплих рідин допоможуть полегшити симптоми.
Раніше ми повідомляли, чому люди взимку хворіють на застуду і грип.
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