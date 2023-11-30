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Українцям розповіли, як лікувати застуду та не витратити всі заощадження

Як лікувати застуду та не витрачати всі гроші (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Комусь лікування ГРВІ та застуди обходяться в тисячі гривень, а комусь майже нічого не вартує. Справа не в ускладненнях, а в тому, що тема лікування ГРВІ охоплена купою міфів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорон здоров'я України.

Як лікувати ГРВІ

Фахівці кажуть, що немає доказових дієвих препаратів, які лікують респіраторні віруси. Єдине, від чого допоможуть позбавитись пігулки при ГРВІ - це від ваших грошей.

При лікуванні ГРВІ лікарі радять дотримуватись таких рекомендацій:

  • слідкуйте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона сягає 38,5 ℃ і більше
  • пийте багато рідини, бажано без цукру: просто чаї, трав’яні зокрема, воду, узвари. Напій має бути не дуже гарячим, щоб не подразнювати додатково запалене горло
  • регулярно провітрюйте кімнату та контролюйте температуру (19-21℃ оптимально) та зволожуйте повітря - можна просто вологим прибиранням чи мокрим рушником на батареї
  • якщо закладений ніс не дає вам спати та погіршує дихання - використовуйте судинозвужувальні краплі

Коли варто негайно звертатись до лікаря

Варто знати про червоні прапорці, коли все ж слід показатись лікарю:

  • ускладнене дихання
  • температура не спадає взагалі
  • висипання на шкірі чи слизовій рота
  • біль у вусі
  • блювання
  • запаморочення
  • симптоми не минають протягом 4-5 днів, ще й гіршає

Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію - пульсоксиметр варто таки мати. Норма від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.

Як знизити ризик захворювання

Частіше вмивайтеся і мийте руки з милом (процес повинен займати від 15 до 30 секунд), а якщо такої можливості немає, користуйтеся дезинфікуючим гелем. Ще варто зробити щеплення проти грипу, який часом викликає схожі з ГРВІ симптоми.

Якщо був прямий контакт з хворим, ймовірність зараження залежить від тривалості проведеного з ним часу та імунної системи здорової людини.

Кожен вірус має своє "час" циркуляції в організмі - завчасно симптоми не пройдуть, але постільний режим, рясне пиття теплих рідин допоможуть полегшити симптоми.

Раніше ми повідомляли, чому люди взимку хворіють на застуду і грип.

Також читайте, як відрізнити гайморит від застуди.

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