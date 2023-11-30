Украинцам рассказали, как лечить простуду и не потратить все сбережения

Кому-то лечение ОРВИ и простуды обходятся в тысячи гривен, а кому-то почти ничего не стоит. Дело не в осложнениях, а в том, что тема лечения ОРВИ охвачена кучей мифов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.
Специалисты говорят, что нет доказательных действенных препаратов, лечащих респираторные вирусы. Единственное, от чего помогут избавиться от таблетки при ОРВИ - это от ваших денег.
При лечении ОРВИ врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:
Стоит знать о красных флажках, когда все же следует показаться врачу:
Если начинаете ощущать одышку, измерьте сатурацию - пульсоксиметр стоит таки иметь. Норма от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.
Почаще умывайтесь и мойте руки с мылом (процесс должен занимать от 15 до 30 секунд), а если таковой способности нет, пользуйтесь дезинфицирующим гелем. Еще стоит привиться против гриппа, который порой вызывает схожие с ОРВИ симптомы.
Если был прямой контакт с больным, вероятность заражения зависит от продолжительности проведенного с ним времени и иммунной системы здорового человека.
Каждый вирус имеет свое "время" циркуляции в организме - раньше времени симптомы не пройдут, но постельный режим, обильное питье теплых жидкостей помогут облегчить симптомы.
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