Украинцам рассказали, как лечить простуду и не потратить все сбережения

Как лечить ОРВИ

Специалисты говорят, что нет доказательных действенных препаратов, лечащих респираторные вирусы. Единственное, от чего помогут избавиться от таблетки при ОРВИ - это от ваших денег.

При лечении ОРВИ врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

следите за температурой тела. Сбивайте при необходимости ибупрофеном или парацетамолом, если она достигает 38,5 ℃ и более

пейте много жидкости, желательно без сахара: просто чаи, травяные, в частности, воду, компоты. Напиток должен быть не очень горячим, чтобы не раздражать дополнительно воспаленное горло

регулярно проветривайте комнату и контролируйте температуру (19-21℃ оптимально) и увлажняйте воздух - можно просто влажной уборкой или мокрым полотенцем на батарее

если заложенный нос не дает вам спать и ухудшает дыхание - используйте сосудосуживающие капли

Когда следует немедленно обращаться к врачу

Стоит знать о красных флажках, когда все же следует показаться врачу:

осложненное дыхание

температура не спадает вообще

сыпь на коже или слизистой рта

боль в ухе

рвота

головокружение

симптомы не проходят в течение 4-5 дней, еще и ухудшается

Если начинаете ощущать одышку, измерьте сатурацию - пульсоксиметр стоит таки иметь. Норма от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.

Как снизить риск заболевания

Почаще умывайтесь и мойте руки с мылом (процесс должен занимать от 15 до 30 секунд), а если таковой способности нет, пользуйтесь дезинфицирующим гелем. Еще стоит привиться против гриппа, который порой вызывает схожие с ОРВИ симптомы.

Если был прямой контакт с больным, вероятность заражения зависит от продолжительности проведенного с ним времени и иммунной системы здорового человека.

Каждый вирус имеет свое "время" циркуляции в организме - раньше времени симптомы не пройдут, но постельный режим, обильное питье теплых жидкостей помогут облегчить симптомы.