Українцям розповіли, як лікувати застуду та не витратити всі заощадження

Комусь лікування ГРВІ та застуди обходяться в тисячі гривень, а комусь майже нічого не вартує. Справа не в ускладненнях, а в тому, що тема лікування ГРВІ охоплена купою міфів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорон здоров'я України.

Як лікувати ГРВІ

Фахівці кажуть, що немає доказових дієвих препаратів, які лікують респіраторні віруси. Єдине, від чого допоможуть позбавитись пігулки при ГРВІ - це від ваших грошей.

При лікуванні ГРВІ лікарі радять дотримуватись таких рекомендацій:

слідкуйте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона сягає 38,5 ℃ і більше

пийте багато рідини, бажано без цукру: просто чаї, трав’яні зокрема, воду, узвари. Напій має бути не дуже гарячим, щоб не подразнювати додатково запалене горло

регулярно провітрюйте кімнату та контролюйте температуру (19-21℃ оптимально) та зволожуйте повітря - можна просто вологим прибиранням чи мокрим рушником на батареї

якщо закладений ніс не дає вам спати та погіршує дихання - використовуйте судинозвужувальні краплі

Коли варто негайно звертатись до лікаря

Варто знати про червоні прапорці, коли все ж слід показатись лікарю:

ускладнене дихання

температура не спадає взагалі

висипання на шкірі чи слизовій рота

біль у вусі

блювання

запаморочення

симптоми не минають протягом 4-5 днів, ще й гіршає

Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію - пульсоксиметр варто таки мати. Норма від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.

Як знизити ризик захворювання

Частіше вмивайтеся і мийте руки з милом (процес повинен займати від 15 до 30 секунд), а якщо такої можливості немає, користуйтеся дезинфікуючим гелем. Ще варто зробити щеплення проти грипу, який часом викликає схожі з ГРВІ симптоми.

Якщо був прямий контакт з хворим, ймовірність зараження залежить від тривалості проведеного з ним часу та імунної системи здорової людини.

Кожен вірус має своє "час" циркуляції в організмі - завчасно симптоми не пройдуть, але постільний режим, рясне пиття теплих рідин допоможуть полегшити симптоми.