Украинцам рассказали, как лечить простуду и не потратить все сбережения

Кому-то лечение ОРВИ и простуды обходятся в тысячи гривен, а кому-то почти ничего не стоит. Дело не в осложнениях, а в том, что тема лечения ОРВИ охвачена кучей мифов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Как лечить ОРВИ

Специалисты говорят, что нет доказательных действенных препаратов, лечащих респираторные вирусы. Единственное, от чего помогут избавиться от таблетки при ОРВИ - это от ваших денег.

При лечении ОРВИ врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

следите за температурой тела. Сбивайте при необходимости ибупрофеном или парацетамолом, если она достигает 38,5 ℃ и более

пейте много жидкости, желательно без сахара: просто чаи, травяные, в частности, воду, компоты. Напиток должен быть не очень горячим, чтобы не раздражать дополнительно воспаленное горло

регулярно проветривайте комнату и контролируйте температуру (19-21℃ оптимально) и увлажняйте воздух - можно просто влажной уборкой или мокрым полотенцем на батарее

если заложенный нос не дает вам спать и ухудшает дыхание - используйте сосудосуживающие капли

Когда следует немедленно обращаться к врачу

Стоит знать о красных флажках, когда все же следует показаться врачу:

осложненное дыхание

температура не спадает вообще

сыпь на коже или слизистой рта

боль в ухе

рвота

головокружение

симптомы не проходят в течение 4-5 дней, еще и ухудшается

Если начинаете ощущать одышку, измерьте сатурацию - пульсоксиметр стоит таки иметь. Норма от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.

Как снизить риск заболевания

Почаще умывайтесь и мойте руки с мылом (процесс должен занимать от 15 до 30 секунд), а если таковой способности нет, пользуйтесь дезинфицирующим гелем. Еще стоит привиться против гриппа, который порой вызывает схожие с ОРВИ симптомы.

Если был прямой контакт с больным, вероятность заражения зависит от продолжительности проведенного с ним времени и иммунной системы здорового человека.

Каждый вирус имеет свое "время" циркуляции в организме - раньше времени симптомы не пройдут, но постельный режим, обильное питье теплых жидкостей помогут облегчить симптомы.