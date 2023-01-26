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Українцям розповіли, як і де отримати посвідчення багатодітної родини

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Четвер 26 січня 2023 12:45
Українцям розповіли, як і де отримати посвідчення багатодітної родини Фото: Посвідчення багатодітної родини (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Багатодітною в Україні вважається сім'я, якщо подружжя перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають і виховують 3-х і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один з батьків/мати, який проживає разом з 3-ма і більше дітьми і самостійно їх виховує .

Як отримати документи, що підтверджують таке батьківство, розповіли на сторінці у Facebook Юридичний порадник.

Як підтвердити статус багатодітної родини?

Отримати посвідчення батьків багатодітної сім'ї/посвідчення дитини із багатодітної сім'ї.

Дітям із багатодітної сім'ї посвідчення видаються з 6 років, а після досягнення дитиною 14 років у посвідчення вклеюється нова фотографія.

Куди звертатись за посвідченням?

На вибір заявника (незалежно від місця проживання):

  • до органів соціального захисту населення;
  • у ЦНАПи;
  • до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Вам потрібно знати, що немає можливості отримати послугу в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або Дію.

Водночас пакет документів також можна надіслати поштою (реєстрованою поштовою відправкою).

Які документи потрібні для отримання посвідчення

  • Заява
  • одна фотографія (кольорова або чорно-біла) розміром 30×40 міліметрів;
  • копія свідоцтв про народження дітей;
  • копія свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, які не одружені);
  • копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків з даними про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта /копія виду на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
  • Можуть знадобитися додаткові документи:

  • у разі народження дитини за межами України - копія свідоцтва про народження дитини (за її легалізації та з нотаріальним перекладом українською мовою);
    у разі навчання особи від 18 до 23 р. за денною формою навчання за межами України - копія довідки з навчального закладу (за умови її легалізації та з нотаріальним перекладом українською мовою);

  • для продовження строку дії посвідчення після 18 років (до 23 років), якщо дитина навчається за денною формою навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти – довідка з навчального закладу.
    у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання з дітьми від попереднього шлюбу - документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків; копія рішення суду про позбавлення батьківських прав; копія свідоцтва про смерть) одного з батьків тощо).

  • Посвідчення видаються безплатно протягом 10 робочих днів.

Як ми раніше писали, в Україні з'явився чат-бот, який нагадує про своєчасні медичні обстеження та вакцинацію.

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