Українцям розповіли, як і де отримати посвідчення багатодітної родини

Багатодітною в Україні вважається сім'я, якщо подружжя перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають і виховують 3-х і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один з батьків/мати, який проживає разом з 3-ма і більше дітьми і самостійно їх виховує .

Як отримати документи, що підтверджують таке батьківство, розповіли на сторінці у Facebook Юридичний порадник.

Як підтвердити статус багатодітної родини? Отримати посвідчення батьків багатодітної сім'ї/посвідчення дитини із багатодітної сім'ї. Дітям із багатодітної сім'ї посвідчення видаються з 6 років, а після досягнення дитиною 14 років у посвідчення вклеюється нова фотографія. Куди звертатись за посвідченням? На вибір заявника (незалежно від місця проживання): до органів соціального захисту населення;

у ЦНАПи;

до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Вам потрібно знати, що немає можливості отримати послугу в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або Дію. Водночас пакет документів також можна надіслати поштою (реєстрованою поштовою відправкою). Які документи потрібні для отримання посвідчення Заява

одна фотографія (кольорова або чорно-біла) розміром 30×40 міліметрів;

копія свідоцтв про народження дітей;

копія свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, які не одружені);

копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків з даними про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта /копія виду на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

Можуть знадобитися додаткові документи:

у разі народження дитини за межами України - копія свідоцтва про народження дитини (за її легалізації та з нотаріальним перекладом українською мовою);

у разі навчання особи від 18 до 23 р. за денною формою навчання за межами України - копія довідки з навчального закладу (за умови її легалізації та з нотаріальним перекладом українською мовою);

для продовження строку дії посвідчення після 18 років (до 23 років), якщо дитина навчається за денною формою навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти – довідка з навчального закладу.

у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання з дітьми від попереднього шлюбу - документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків; копія рішення суду про позбавлення батьківських прав; копія свідоцтва про смерть) одного з батьків тощо).

Посвідчення видаються безплатно протягом 10 робочих днів.