Украинцам рассказали, как и где получить удостоверение многодетной семьи
Многодетной в Украине считается семья, если супруги состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают 3-х и более детей, в том числе каждого из супругов, или дин родитель/мать, проживающий вместе с 3-мя и более детьми и самостоятельно их воспитывающий.
Как получить документы, подтверждающие такое родительство рассказали на странице в Facebook Юридичний порадник.
Как подтвердить статус многодетной семьи?
Получить удостоверение родителей многодетной семьи/удостоверение ребенка из многодетной семьи.
Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с 6 лет, а после достижения ребенком 14 лет в удостоверение вклеивается новая фотография.
Куда обращаться за удостоверением?
По выбору заявителя (независимо от места жительства):
- в органы социальной защиты населения;
- в ЦНАПы;
- в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
Вам нужно знать, что отсутствует возможность получить услугу в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг или Дию.
Вместе с тем пакет документов также можно направить по почте (регистрированной почтовой отправкой).
Какие документы нужны для получения удостоверения
- Заявление
- одна фотография (цветная или черно-белая) размером 30 × 40 миллиметров;
- копия свидетельств о рождении детей;
- копия свидетельства о браке (не касается родителей, не состоящих в браке);
- копии страниц паспорта гражданина Украины каждого из родителей с данными о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дату выдачи паспорта /копия вида на постоянное проживание родителей, если они являются иностранцами или лицами без гражданства, находящимися в Украине на законных основаниях;
- Могут понадобиться дополнительные документы:
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в случае рождения ребенка за пределами Украины - копия свидетельства о рождении ребенка (при его легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);
в случае обучения лица от 18 до 23 г. по дневной форме обучения за пределами Украины - копия справки из учебного заведения (при условии его легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);
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для продления срока действия удостоверения после 18 лет (до 23 лет.), если ребенок учится по дневной форме обучения в учреждении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования - справка из учебного заведения.
в случае регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака - документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей; копия решения суда о лишении родительских прав; копия свидетельства о смерти) одного из родителей и т.п).
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Удостоверения выдаются бесплатно в течение 10 рабочих дней.
Как мы ранее писали, в Украине появился чат-бот, напоминающий о своевременных медицинских обследованиях и вакцинации.