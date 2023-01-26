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Украинцам рассказали, как и где получить удостоверение многодетной семьи

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Четверг 26 января 2023 12:45
Украинцам рассказали, как и где получить удостоверение многодетной семьи Фото: Удостоверение многодетной семьи (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Многодетной в Украине считается семья, если супруги состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают 3-х и более детей, в том числе каждого из супругов, или дин родитель/мать, проживающий вместе с 3-мя и более детьми и самостоятельно их воспитывающий.

Как получить документы, подтверждающие такое родительство рассказали на странице в Facebook Юридичний порадник.

Как подтвердить статус многодетной семьи?

Получить удостоверение родителей многодетной семьи/удостоверение ребенка из многодетной семьи.

Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с 6 лет, а после достижения ребенком 14 лет в удостоверение вклеивается новая фотография.

Куда обращаться за удостоверением?

По выбору заявителя (независимо от места жительства):

  • в органы социальной защиты населения;
  • в ЦНАПы;
  • в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.


Вам нужно знать, что отсутствует возможность получить услугу в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг или Дию.

Вместе с тем пакет документов также можно направить по почте (регистрированной почтовой отправкой).

Какие документы нужны для получения удостоверения

  • Заявление
  • одна фотография (цветная или черно-белая) размером 30 × 40 миллиметров;
  • копия свидетельств о рождении детей;
  • копия свидетельства о браке (не касается родителей, не состоящих в браке);
  • копии страниц паспорта гражданина Украины каждого из родителей с данными о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дату выдачи паспорта /копия вида на постоянное проживание родителей, если они являются иностранцами или лицами без гражданства, находящимися в Украине на законных основаниях;
  • Могут понадобиться дополнительные документы:

  • в случае рождения ребенка за пределами Украины - копия свидетельства о рождении ребенка (при его легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);
    в случае обучения лица от 18 до 23 г. по дневной форме обучения за пределами Украины - копия справки из учебного заведения (при условии его легализации и с нотариальным переводом на украинский язык);

  • для продления срока действия удостоверения после 18 лет (до 23 лет.), если ребенок учится по дневной форме обучения в учреждении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования - справка из учебного заведения.
    в случае регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака - документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (копия решения суда с указанием места жительства ребенка с одним из родителей; копия решения суда о лишении родительских прав; копия свидетельства о смерти) одного из родителей и т.п).

  • Удостоверения выдаются бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Как мы ранее писали, в Украине появился чат-бот, напоминающий о своевременных медицинских обследованиях и вакцинации.

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