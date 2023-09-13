Українцям розповіли, хто ще може вручати повістки, окрім представників ТЦК

В Україні продовжується мобілізація для поповнення ресурсів армії, а також ротації тих, хто воює від початку повномасштабного вторгнення. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки, але у процедурі з'явилися нові правила.
Про те, хто ще крім представників ТЦК може вручати в Україні повістки, читайте в матеріалі нижче.
Як розповіла представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея, під час мобілізації представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема навчальних закладів також можуть роздавати повістки.
"Повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів", - заявила вона.
Але виходить, що на практиці законодавством не встановлено конкретне місце для вручення повістки, тому фактично це може статися в будь-якому місці, наприклад, у парку, на блокпості чи іншому громадському місці, або за місцем проживання.
Якщо ви не розписалися про отримання повістки, міра відповідальності за неявку мінімальна.
Якщо ж ви отримали повістку, але не з'явилися, у такому разі передбачено для початку адміністративну відповідальність, такі дії кваліфікуються за статтею 210-1 КУпАП - за порушення оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації: вперше - за ч. 1 та сплата штрафу як правило 3400 гривень.
Для відмови в отриманні повістки призовник повинен мати конкретні та поважні причини, серед яких:
Таким чином, якщо при врученні повістки ви раптом звернули увагу на об'єктивні помилки, ви можете її не підписувати.
Раніше ми пояснювали, чи має право ТЦК незаконно утримувати чоловіків під вартою.
Читайте також про те, чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо його дружина служить у ЗСУ.