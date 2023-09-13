Українцям розповіли, хто ще може вручати повістки, окрім представників ТЦК

В Україні продовжується мобілізація для поповнення ресурсів армії, а також ротації тих, хто воює від початку повномасштабного вторгнення. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки, але у процедурі з'явилися нові правила.

Про те, хто ще крім представників ТЦК може вручати в Україні повістки, читайте в матеріалі нижче.

Хто може роздавати повістки в Україні

Як розповіла представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея, під час мобілізації представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема навчальних закладів також можуть роздавати повістки.

"Повістку може вручити не лише посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів", - заявила вона.

Де можуть вручати повістки

Але виходить, що на практиці законодавством не встановлено конкретне місце для вручення повістки, тому фактично це може статися в будь-якому місці, наприклад, у парку, на блокпості чи іншому громадському місці, або за місцем проживання.

Покарання за неявку по повістці

Якщо ви не розписалися про отримання повістки, міра відповідальності за неявку мінімальна.

Якщо ж ви отримали повістку, але не з'явилися, у такому разі передбачено для початку адміністративну відповідальність, такі дії кваліфікуються за статтею 210-1 КУпАП - за порушення оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації: вперше - за ч. 1 та сплата штрафу як правило 3400 гривень.

Відмова від повістки

Для відмови в отриманні повістки призовник повинен мати конкретні та поважні причини, серед яких:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована будь-кому іншому);

повістку вручає не уповноважена при цьому особа;

немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Таким чином, якщо при врученні повістки ви раптом звернули увагу на об'єктивні помилки, ви можете її не підписувати.