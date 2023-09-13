Украинцам рассказали, кто еще может вручать повестки, кроме представителей ТЦК

В Украине продолжается мобилизация для пополнения ресурсов армии, а также ротации тех, кто воюет с самого начала полномасштабного вторжения. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет продолжают получать повестки, но в процедуре появились новые правила.

О том, кто еще, кроме представителей ТЦК, может вручать в Украине повестки, читайте в материале ниже.

Кто может раздавать повестки в Украине

Как рассказала представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея, во время мобилизации представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений также могут раздавать повестки.

"Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений", - заявила она.

Где могут вручать повестки

Но получается, что на практике законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки, поэтому фактически это может произойти в любом месте, например в парке, на блокпосте или в другом общественном месте, или по месту жительства.

Наказание за неявку по повестке

Если вы не расписались о получении повестки, мера ответственности за неявку минимальна.

Если же вы получили повестку, но не появились, в таком случае предусмотрена для начала административная ответственность, такие действия квалифицируются по статье 210-1 КУоАП – за нарушение обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации: впервые – по ч. 1 и уплата штрафа как правило 3400 гривен.

Отказ от повестки

Для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные и уважительные причины, среди которых:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

Таким образом, если при вручении повестки вы вдруг обратили внимание на объективные ошибки, вы можете ее не подписывать.