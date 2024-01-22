Українцям розповіли про дороговартісне лікування, яке стало безкоштовним

В Україні Програма медичних гарантій покриває пересадку гемопоетичних стовбурових клітин. Відомо, що це дороговартісне лікування, але тепер воно стало доступним для усіх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я .

Чому це важливо

З 2024 року Програма медичних гарантій покриває пересадку гемопоетичних стовбурових клітин. Для цього додано пакет "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин".

Трансплантація стовбурових клітин використовується для лікування станів, при яких кістковий мозок пошкоджений і більше не здатний виробляти здорові клітини крові.

Також трансплантацію можна проводити для заміни клітин крові, які були пошкоджені або знищені в результаті лікування раку. Це дороговартісне лікування, яке тепер стає доступнішим.

За які послуги не потрібно платити пацієнтам

До списку безкоштовних послуг входять:

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження

забір стовбурових клітин, їх обробка та зберігання

проведення процедури кондиціонування: мієло- та/або імуноаблятивної хіміотерапії та/або радіотерапії

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

забезпечення ліками

Як пацієнтам отримати лікування

Пацієнти, які потребують пересадки, мають отримати електронне направлення свого лікуючого лікаря та звернутись до медичного закладу, який має договір з НСЗУ за пакетом "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин".

Також пацієнт чи пацієнтка можуть бути переведені з іншої лікарні чи підрозділу лікарні із встановленим відповідним діагнозом.

Людина, яка бажає стати донором може звернутися до медичного закладу без направлення.

Скільки заплатить НСЗУ медичному закладу

Тариф залежить від того, які стовбурові клітини використовуються - самого пацієнта, неродинного чи родинного донора. А також від тривалості посттрансплантаційного супроводу пацієнта.

Наприклад, найвищий тариф, майже 2,4 млн грн, передбачено за надання медичної допомоги із проведенням алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом та посттрансплантаційним супроводом до 180 дня.