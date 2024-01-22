Украинцам рассказали о дорогостоящем лечении, которое стало бесплатным

В Украине Программа медицинских гарантий покрывает пересадку гемопоэтических стволовых клеток. Известно, что это дорогостоящее лечение, но теперь оно стало доступно для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Национальной службы здоровья .

Почему это важно

С 2024 года Программа медицинских гарантий покрывает пересадку гемопоэтических стволовых клеток. Для этого добавлен пакет "Лечение взрослых и детей методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток".

Трансплантация стволовых клеток используется для лечения состояний, при которых костный мозг поврежден и больше не способен вырабатывать здоровые клетки крови.

Также трансплантацию можно проводить для замены клеток крови, поврежденных или уничтоженных в результате лечения рака. Это дорогостоящее лечение, которое теперь становится доступнее.

За какие услуги не нужно платить пациентам

В список бесплатных услуг входят:

необходимые лабораторные и инструментальные исследования

забор стволовых клеток, их обработка и хранение

проведение процедуры кондиционирования: миело- и/или иммуноаблятивной химиотерапии и/или радиотерапии

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения

обеспечение лекарством

Как пациентам получить лечение

Пациенты, нуждающиеся в пересадке, должны получить электронное направление своего лечащего врача и обратиться в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету "Лечение взрослых и детей методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток".

Также пациент или пациентка могут быть переведены из другой больницы или подразделения больницы с установленным диагнозом.

Человек, желающий стать донором, может обратиться в медицинское учреждение без направления.

Сколько заплатит НСЗУ медицинскому учреждению

Тариф зависит от того, какие стволовые клетки используются - самого пациента, неродственного или семейного донора. А также от длительности посттрансплантационного сопровождения пациента.

Например, самый высокий тариф, почти 2,4 млн грн, предусмотрен за оказание медицинской помощи с проведением аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом и посттрансплантационным сопровождением до 180 дней.