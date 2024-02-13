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Українцям розповіли, де категорично не можна купувати не упакований хліб

В яких магазинах категорично не можна купувати хліб без пакування (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні в деяких магазинах може продаватись хліб без пакування. Варто знати, пакет потрібно купувати окремо, чи є це порушенням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби.

Що про це йдеться у законі

Відповідно до статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Тому повинні дотримуватись вимоги цього закону щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу.

Водночас відповідно статті 3 Закону України "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі.

Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами регламентовано, що у разі відпуску хліба і хлібобулочних виробів продавцем, а також у разі самостійного відбору виробів споживачами необхідно користуватися щипцями, ложечками, лопатками, виделками або смужками чистого паперу.

Які є заборони

Забороняється відпуск неупакованого хліба і хлібобулочних виробів працівниками, які проводять розрахунки готівкою (приймають гроші).

Також у разі відсутності в певній місцевості стаціонарних підприємств торгівлі, хліб і хлібобулочні вироби, що реалізуються зі спеціалізованого транспорту та лотків, мають бути обов’язково упакованим.

Тому при продажі хлібобулочних виробів продавці мають потурбуватись про забезпечення гігієнічних вимог та наявність спеціальних засобів. У випадку виїзної торгівлі - обов’язково забезпечити його пакування.

Додамо, що нарізаний хліб є зручним для споживачів. Проте можливий ризик, який приховується в цьому виді хліба. Зокрема, нарізаний хліб може бути схильний до росту шкідливих мікроорганізмів через контакт з повітрям.

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