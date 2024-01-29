Українець поскаржився, що його права не відображаються в "Дії": неочікувана причина "проблеми"

Водійське посвідчення може не завжди відображатись в додатку "Дія". Така "проблема" може виникнути, якщо водій купив "права" в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Головного сервісного центру МВС .

Приклад ситуації

Українець замовив фальшиве посвідчення водія через інтернет і використовував його під час керування автівкою.

Однак, єдине, чого не вистачало порушнику - документ не відображався у "Дії", і він не розумів чому. Тому і звернувся зі своєю "проблемою" до сервісного центру.

На фото, яке показав чоловік, документ повністю ідентичний оригіналу, проте у базі МВС його немає й бути не може, адже це підробка.

За словами чоловіка, "робилось посвідчення водія без його присутності".

До того ж він зазначив, що навчання в автошколі він теж не проходив.

"Ну то я ті права, що отримав спалю і піду на навчання", - написав він.

Українець купив права і вони не відображаються в "Дії" (фото: t.me/hsc_gov_ua)

Як можна отримати посвідчення водія

Українцям нагадали, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше - це самостійно пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Не потрібно шукати незаконних шляхів отримання водійських документів.

Важливо знати, що за це передбачено відповідальність частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.