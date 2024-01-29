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Українець поскаржився, що його права не відображаються в "Дії": неочікувана причина "проблеми"

Понеділок 29 січня 2024 15:28
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Українець поскаржився, що його права не відображаються в "Дії": неочікувана причина "проблеми" Українець купив права і вони не відображаються в "Дії" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Водійське посвідчення може не завжди відображатись в додатку "Дія". Така "проблема" може виникнути, якщо водій купив "права" в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Головного сервісного центру МВС.

Приклад ситуації

Українець замовив фальшиве посвідчення водія через інтернет і використовував його під час керування автівкою.

Однак, єдине, чого не вистачало порушнику - документ не відображався у "Дії", і він не розумів чому. Тому і звернувся зі своєю "проблемою" до сервісного центру.

На фото, яке показав чоловік, документ повністю ідентичний оригіналу, проте у базі МВС його немає й бути не може, адже це підробка.

За словами чоловіка, "робилось посвідчення водія без його присутності".

До того ж він зазначив, що навчання в автошколі він теж не проходив.

"Ну то я ті права, що отримав спалю і піду на навчання", - написав він.

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Українець купив права і вони не відображаються в "Дії" (фото: t.me/hsc_gov_ua)

Як можна отримати посвідчення водія

Українцям нагадали, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше - це самостійно пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Не потрібно шукати незаконних шляхів отримання водійських документів.

Важливо знати, що за це передбачено відповідальність частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Раніше ми повідомляли, що Україна запустила доставку посвідчення водія в ще п'ять країн.

Також читайте, чи має право поліція зупиняти авто без причини.

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Міністерство внутрішніх справ України водіння водії Водійське посвідчення
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