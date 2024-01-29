Украинец пожаловался, что его права не отображаются в "Дії": неожиданная причина "проблемы"
Водительское удостоверение может не всегда отображаться в приложении "Дія". Такая "проблема" может возникнуть, если водитель купил "право" в интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Главного сервисного центра МВД.
Пример ситуации
Украинец заказал фальшивое водительское удостоверение через интернет и использовал его во время управления автомобилем.
Однако, единственное, чего не хватало нарушителю - документ не отражался в "Дії", и он не понимал почему. Потому и обратился со своей "проблемой" в сервисный центр.
На фото, который показал мужчина, документ полностью идентичен оригиналу, однако в базе МВД его нет и быть не может, ведь это подделка.
По словам мужчины, "делалось водительское удостоверение без его присутствия".
К тому же он отметил, что учебу в автошколе он тоже не проходил.
"Ну это я те права, что получил сожгу и пойду на обучение", - написал он.
Украинец купил права и они не отображаются в "Дії" (фото: t.me/hsc_gov_ru)
Как можно получить водительское удостоверение
Украинцам напомнили, что единственный законный способ получить действительное водительское удостоверение впервые - это самостоятельно пройти обучение в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Не нужно искать незаконные пути получения водительских документов.
Важно знать, что за это предусмотрена ответственность частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины - штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
Ранее мы сообщали, что Украина запустила доставку водительского удостоверения в еще пять стран.
Также читайте, вправе ли полиция останавливать авто без причины.