Украинец пожаловался, что его права не отображаются в "Дії": неожиданная причина "проблемы"

Водительское удостоверение может не всегда отображаться в приложении "Дія". Такая "проблема" может возникнуть, если водитель купил "право" в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Главного сервисного центра МВД .

Пример ситуации

Украинец заказал фальшивое водительское удостоверение через интернет и использовал его во время управления автомобилем.

Однако, единственное, чего не хватало нарушителю - документ не отражался в "Дії", и он не понимал почему. Потому и обратился со своей "проблемой" в сервисный центр.

На фото, который показал мужчина, документ полностью идентичен оригиналу, однако в базе МВД его нет и быть не может, ведь это подделка.

По словам мужчины, "делалось водительское удостоверение без его присутствия".

К тому же он отметил, что учебу в автошколе он тоже не проходил.

"Ну это я те права, что получил сожгу и пойду на обучение", - написал он.

Украинец купил права и они не отображаются в "Дії" (фото: t.me/hsc_gov_ru)

Как можно получить водительское удостоверение

Украинцам напомнили, что единственный законный способ получить действительное водительское удостоверение впервые - это самостоятельно пройти обучение в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Не нужно искать незаконные пути получения водительских документов.

Важно знать, что за это предусмотрена ответственность частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины - штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.