Україна запустила доставку посвідчення водія в ще п'ять країн

Українці у ще п'яти країнах можуть оформити доставку посвідчення водія. Усього послуга доступна у 17 країнах.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

За його словами, послуга доставки прав водія тепер доступна в Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.

Він уточнив, що за майже три місяці роботи такої послуги було отримано близько 3 тисяч заявок. Найбільше - у Польщі.

Міжнародна доставка проходить протягом 15 днів.

"Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, українці, які втратили своє посвідчення водія, можуть подати заявку на його відновлення онлайн, або ж особисто звернутися до сервісного центру МВС.

Також ми писали, що шахраї намагаються обдурити українців, які хочуть отримати посвідчення водія.