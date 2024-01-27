Україна запустила доставку посвідчення водія в ще п'ять країн
Українці у ще п'яти країнах можуть оформити доставку посвідчення водія. Усього послуга доступна у 17 країнах.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
За його словами, послуга доставки прав водія тепер доступна в Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.
Він уточнив, що за майже три місяці роботи такої послуги було отримано близько 3 тисяч заявок. Найбільше - у Польщі.
Міжнародна доставка проходить протягом 15 днів.
"Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", - зазначив Клименко.
Нагадаємо, українці, які втратили своє посвідчення водія, можуть подати заявку на його відновлення онлайн, або ж особисто звернутися до сервісного центру МВС.
Також ми писали, що шахраї намагаються обдурити українців, які хочуть отримати посвідчення водія.
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