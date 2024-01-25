Українцям розповіли, чи можна повернути в магазин товар, який був куплений в кредит

В Україні при купівлі товарів у кредит споживачі повинні знати, можна таку техніку повернути назад в магазині. Зокрема, існують певні нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби .

Що потрібно знати

Споживач наділений правами та обв’язками, встановленими Законом України "Про захист прав споживачів" з особливостями, визначеними Законом України "Про споживче кредитування".

Однією із таких особливостей є норма статті 15 Закону України "Про споживче кредитування", згідно з якою людина має право протягом 14 календарних днів відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Зокрема, про намір відмовитися споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг").

Це можна зробити до закінчення 14-денного строку з дня укладення договору про споживчий кредит.

Таким чином, якщо споживач вирішив обміняти або повернути товар належної якості, придбаний у кредит, він повинен в першу чергу звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору про споживчий кредит. Тільки після цього можна звернутись до продавця із заявою про повернення товару.

Як діяти, коли вам відмовили

Фахівці кажуть, якщо ваші права, як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів - звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".

Які товари не можна повернути назад в магазин

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України" "Про захист прав споживачів".

Загалом, до такого переліку входять: