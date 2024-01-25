Украинцам рассказали, можно ли вернуть в магазин товар, купленный в кредит

В Украине при покупке товаров в кредит потребители должны знать, можно ли такую технику вернуть обратно в магазине. В частности, есть определенные нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы .

Что нужно знать

Потребитель наделен правами и обязанностями, установленными Законом Украины "О защите прав потребителей" с особенностями, определенными Законом Украины "О потребительском кредитовании".

Одной из таких особенностей является норма статьи 15 Закона "О потребительском кредитовании", согласно которой человек имеет право в течение 14 календарных дней отказаться от договора о потребительском кредите без объяснения причин, в том числе в случае получения им денежных средств.

В частности, о намерении отказаться потребитель уведомляет кредитодателя в письменной форме (в бумажном виде или в виде электронного документа, созданного согласно требованиям, определенным Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте").

Это можно сделать до истечения 14-дневного срока со дня заключения договора о потребительском кредите.

Таким образом, если потребитель решил обменять или вернуть товар надлежащего качества, приобретенный в кредит, он должен в первую очередь обратиться к кредитодателю с заявлением об отказе от договора потребительского кредита. Только после этого можно обратиться к продавцу с заявлением о возврате товара.

Как действовать, когда вам отказали

Специалисты говорят, если ваши права как потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей - обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона "О защите прав потребителей".

Какие товары нельзя вернуть в магазин

Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. № 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины" "О защите прав потребителей".

В общем, в такой перечень входят: