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Украинцам рассказали, можно ли вернуть в магазин товар, купленный в кредит

Четверг 25 января 2024 14:45
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Украинцам рассказали, можно ли вернуть в магазин товар, купленный в кредит Можно ли вернуть в магазин товар, купленный в кредит (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине при покупке товаров в кредит потребители должны знать, можно ли такую технику вернуть обратно в магазине. В частности, есть определенные нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.

Что нужно знать

Потребитель наделен правами и обязанностями, установленными Законом Украины "О защите прав потребителей" с особенностями, определенными Законом Украины "О потребительском кредитовании".

Одной из таких особенностей является норма статьи 15 Закона "О потребительском кредитовании", согласно которой человек имеет право в течение 14 календарных дней отказаться от договора о потребительском кредите без объяснения причин, в том числе в случае получения им денежных средств.

В частности, о намерении отказаться потребитель уведомляет кредитодателя в письменной форме (в бумажном виде или в виде электронного документа, созданного согласно требованиям, определенным Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте").

Это можно сделать до истечения 14-дневного срока со дня заключения договора о потребительском кредите.

Таким образом, если потребитель решил обменять или вернуть товар надлежащего качества, приобретенный в кредит, он должен в первую очередь обратиться к кредитодателю с заявлением об отказе от договора потребительского кредита. Только после этого можно обратиться к продавцу с заявлением о возврате товара.

Как действовать, когда вам отказали

Специалисты говорят, если ваши права как потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей - обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона "О защите прав потребителей".

Какие товары нельзя вернуть в магазин

Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. № 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины" "О защите прав потребителей".

В общем, в такой перечень входят:

  • продовольственные товары, лекарственные препараты и предметы сангигиены
  • непродовольственные товары: фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага
  • парфюмерно-косметические изделия
  • перьяно-пуховые изделия
  • мягкие детские игрушки
  • резиновые надувные детские игрушки
  • зубные щетки
  • приборы для бритья
  • гели для бритья
  • расчески и массажные щетки
  • перчатки
  • ткани
  • тюлегардинные и кружевные полотна
  • метражные ковровые изделия
  • нижнее и постельное белье
  • чулочно-носочные изделия
  • товары в аэрозольной упаковке
  • печатные издания
  • аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью
  • изделия из натуральных и искусственных волос (парики)
  • товары для младенцев
  • инструменты для маникюра и педикюра
  • ювелирные изделия из драгоценных металлов, камни

Ранее мы сообщали, можно ли вернуть в магазин акционный товар.

Также мы писали, что делать, когда продавец отправляет вас разменивать деньги.

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