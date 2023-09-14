"У мене немає решти!" Що робити, коли продавець відправляє вас розмінювати гроші

Мабуть, кожна людина неодноразово стикалася з ситуацією, коли купляючи щось, продавець відмовляється дати решту, мотивуючи тим, що в нього немає копійок та дрібних грошей. Тому цю проблему продавець покладає на покупця.

Чи потрібно йти розмінювати гроші

Часто проблема відсутності решти в продавця чомусь стає проблемою покупця. Однак ви повинні пам’ятати, що це не тільки проблема продавця, а перш за все - підстава для його відповідальності.

Важливо пам'ятати, що це порушення вимог законодавства про захист прав споживачів. Тому касири повинні приймати у споживачів банкноти і монети всіх номіналів.

До того ж продавці повинні самостійно слідкувати за тим, щоб у касі були банкноти і монети, необхідні для видачі решти.

Тому проблема "у мене немає решти" ніяк не відноситься до споживача. Однак, якщо ж касир продовжує наполягати на тому, щоб ви шукали дрібні кошти, звертайся до керівництва магазину. Заявіть, що касир перекладає на вас свої обов'язки.

Як продавці можуть обманювати в магазині

Найпоширеніший обман - коли вага стоїть не рівно, а під кутом. Ви цього не бачите, бо вона захована за лотками з фруктами чи декором. Вам повідомляють тільки кінцеву вартість. Попросіть пропустити вас до ваги під час зважування чи встановити її в доступному для вас місці.

Важливо переконатися, що на циферблаті встановлено "0".

До того ж набагато простіше обрахувати покупця, який купує відразу кілька позицій. І якщо продавець при цьому називає вагу і вартість товарів, то вже на третьому мало хто зможе запам’ятати, яка вага і яка вартість були першого товару.

Слідкуйте, щоб продавець важив все, не поспішаючи. Якщо вам здається, що продавець метушиться - він точно хитрує. Тому краще купити в іншому місці.