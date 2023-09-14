ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"У мене немає решти!" Що робити, коли продавець відправляє вас розмінювати гроші

Четвер 14 вересня 2023 15:30
UA EN RU
"У мене немає решти!" Що робити, коли продавець відправляє вас розмінювати гроші Що робити, коли у продавця немає для вас решти в магазині (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Мабуть, кожна людина неодноразово стикалася з ситуацією, коли купляючи щось, продавець відмовляється дати решту, мотивуючи тим, що в нього немає копійок та дрібних грошей. Тому цю проблему продавець покладає на покупця.

Що варто зробити у такій ситуації - читайте в матеріалі нижче.

Чи потрібно йти розмінювати гроші

Часто проблема відсутності решти в продавця чомусь стає проблемою покупця. Однак ви повинні пам’ятати, що це не тільки проблема продавця, а перш за все - підстава для його відповідальності.

Важливо пам'ятати, що це порушення вимог законодавства про захист прав споживачів. Тому касири повинні приймати у споживачів банкноти і монети всіх номіналів.

До того ж продавці повинні самостійно слідкувати за тим, щоб у касі були банкноти і монети, необхідні для видачі решти.

Тому проблема "у мене немає решти" ніяк не відноситься до споживача. Однак, якщо ж касир продовжує наполягати на тому, щоб ви шукали дрібні кошти, звертайся до керівництва магазину. Заявіть, що касир перекладає на вас свої обов'язки.

Як продавці можуть обманювати в магазині

Найпоширеніший обман - коли вага стоїть не рівно, а під кутом. Ви цього не бачите, бо вона захована за лотками з фруктами чи декором. Вам повідомляють тільки кінцеву вартість. Попросіть пропустити вас до ваги під час зважування чи встановити її в доступному для вас місці.

Важливо переконатися, що на циферблаті встановлено "0".

До того ж набагато простіше обрахувати покупця, який купує відразу кілька позицій. І якщо продавець при цьому називає вагу і вартість товарів, то вже на третьому мало хто зможе запам’ятати, яка вага і яка вартість були першого товару.

Слідкуйте, щоб продавець важив все, не поспішаючи. Якщо вам здається, що продавець метушиться - він точно хитрує. Тому краще купити в іншому місці.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо ви пошкодили товар у магазині.

Також ми писали, у яких місцях найчастіше нав'язують непотрібні послуги.

Читайте РБК-Україна в Google News
магазини товари продавець