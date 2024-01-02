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Українцям розповіли, чи можна повернути в магазин акційний товар: це потрібно знати

Чи можна повернути акційний товар в магазин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В магазинах часто усі купують акційні товари, адже так вигідніше. Однак, акції та рекламні знижки - це безпрограшні методи залучення покупців, які завжди активно застосовують крамниці, особливо під час свят.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.

Чи можна повернути акційний товар

Фахівці кажуть, що покупці вже встигли звикнути до подібних заходів і активно роблять покупки, не зважаючи на звичний напис "Акційний товар поверненню й обміну не підлягає".

Проте варто зазначити, що така позначка суперечить нормам чинного законодавства.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо продукт не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин.

Важливо, що споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

За яких умов обмінюють товар

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також чек, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Однак, це не стосується переліку товарів, які не підлягають обміну (поверненню) з підстав, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. №172.

Необхідно знати, якщо ваші права, як споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів - звертайтесь до Держпродспоживсужби та її територіальних органів.

Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку.

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