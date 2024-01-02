Украинцам рассказали, можно ли вернуть в магазин акционный товар: это нужно знать

Можно ли вернуть акционный товар

Специалисты говорят, что покупатели уже успели привыкнуть к подобным мерам и активно совершают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит".

Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства.

Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если продукт не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам.

Важно, что потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

При каких условиях обменивают товар

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также чек, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Однако это не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. №172.

Необходимо знать, если ваши права, как потребителя нарушены, и предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей - обращайтесь в Госпрожпотребслужбу и ее территориальные органы.

Также потребители могут оградить свои права в судебном порядке.