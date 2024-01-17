Украинцам рассказали, как пройти курс реабилитации бесплатно: что для этого нужно
Реабилитация остается одним из основных направлений Программы медицинских гарантий в 2024 году.
О том, кому доступна реабилитация на Украине, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
Как проходит реабилитация в Украине
Медицинская реабилитация предусматривает стационарную или амбулаторную помощь пациентам вне острого периода заболевания с целью восстановления или улучшения здоровья.
Если вы или ваши родные нуждаются в реабилитации в условиях стационара, следует обращаться в медицинские учреждения и реабилитационные центры, имеющие договор с НСЗУ по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях".
Если речь идет о реабилитации без госпитализации, требуются учреждения с договором по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".
Что нужно для бесплатной реабилитации
Чтобы получить реабилитационную помощь в условиях стационара, нужно иметь направление от лечащего врача, в том числе врача физической и реабилитационной медицины.
Для реабилитации необходимо амбулаторно направление либо от семейного врача, с которым заключена декларация, либо от лечащего.
На какие условия можно рассчитывать
- реабилитационное обследование врачом физической и реабилитационной медицины, другими специалистами и специалистами по реабилитации;
- составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии;
- мониторинг клинического состояния и корректировка реабилитационного плана при необходимости;
- лабораторные и инструментальные исследования;
- консультации врачей других специальностей;
- предоставление реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям;
- круглосуточный медсестринский уход;
- психологическая помощь;
- своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации;
- лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения;
- питание в стационарных условиях.
Напомним, что Кабмин расширил список учреждений, в которых можно получить средства реабилитации.
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