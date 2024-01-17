Украинцам рассказали, как пройти курс реабилитации бесплатно: что для этого нужно

Реабилитация остается одним из основных направлений Программы медицинских гарантий в 2024 году.

О том, кому доступна реабилитация на Украине, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Как проходит реабилитация в Украине

Медицинская реабилитация предусматривает стационарную или амбулаторную помощь пациентам вне острого периода заболевания с целью восстановления или улучшения здоровья.

Если вы или ваши родные нуждаются в реабилитации в условиях стационара, следует обращаться в медицинские учреждения и реабилитационные центры, имеющие договор с НСЗУ по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях".

Если речь идет о реабилитации без госпитализации, требуются учреждения с договором по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Что нужно для бесплатной реабилитации

Чтобы получить реабилитационную помощь в условиях стационара, нужно иметь направление от лечащего врача, в том числе врача физической и реабилитационной медицины.

Для реабилитации необходимо амбулаторно направление либо от семейного врача, с которым заключена декларация, либо от лечащего.

На какие условия можно рассчитывать